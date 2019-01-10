Son Dakika Haberleri: Aksaray Otomobilin Arkasına Tehlikeli Kızak Keyfi

Aksaray Otomobilin Arkasına Tehlikeli Kızak Keyfi

8 dakika önce

Otomobilin arkasına tehlikeli kızak keyfiAksaray'da otomobilin arkasına bağlanan kızakta tehlikeye rağmen bir çocuğun kayması ilginç görüntü oluşturdu.

Otomobilin arkasına tehlikeli kızak keyfi

Aksaray'da otomobilin arkasına bağlanan kızakta tehlikeye rağmen bir çocuğun kayması ilginç görüntü oluşturdu.

Kentte ekili olan kar yağışının ardından kar keyfi yaşamak isteyenler, tehlikeli ve renkli görüntüler ortaya çıkardı. Küçük Bölcek Mahallesi Şehit Sinan Kunduracı Sokak'ta otomobilin arkasına bağlanan kızakta bir çocuk kayarken görüldü. Bu görüntülerde arkasından gelen sürücü tarafından kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:44 Kaynak: DHA

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