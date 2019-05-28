Son Dakika Haberleri: AKSARAY Oyun oynarken, tel çitlere eli saplandı
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AKSARAY Oyun oynarken, tel çitlere eli saplandı

19 dakika önce

Oyun oynarken, tel çitlere eli saplandıAksaray'da, okulun bahçe duvarı kenarında oyun oynarken, eli tel çitlere saplanan Cuma Üşenmez (10), itfaiye ekibince kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Oyun oynarken, tel çitlere eli saplandı
Aksaray'da, okulun bahçe duvarı kenarında oyun oynarken, eli tel çitlere saplanan Cuma Üşenmez (10), itfaiye ekibince kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.
Olay, Cumhuriyet İlkokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Bahçe duvarı kenarında oyun oynayan, 4'üncü sınıf öğrencisi Cuma Üşenmez'in eli, tel çitlere saplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üşenmez, itfaiye görevlilerinin çitleri kesmesi sonucu kurtarıldı. Üşenmez, itfaiyecilerin çalışması sırasında Öğretmeni çağırın diyerek, gözyaşı döktü. Sağlık görevlilerince ambulansa alınan Üşenmez, hastaneye kaldırıldı. Elinde kalan çit parçası da hastanede çıkarılan Cuma Üşenmez'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
AKSARAY Oyun oynarken, tel çitlere eli saplandı
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:58 Kaynak: DHA
Bahçe, İtfaiye, Güncel
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