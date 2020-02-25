Aksaray-para cezası ödenince intihardan vazgeçti - Son Dakika
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Aksaray-para cezası ödenince intihardan vazgeçti

6 saat önce

Para cezası ödenince intihardan vazgeçtiAKSARAY'da 7 katlı binanın çatısına çıkıp, borçları nedeniyle intihar edeceğini söyledikten sonra namaz kılan Hasan İnan'ın (25), borcunun ödenmesi için bir vatandaş polis ekiplerine 3 bin lira verdi.

Para cezası ödenince intihardan vazgeçti

AKSARAY'da 7 katlı binanın çatısına çıkıp, borçları nedeniyle intihar edeceğini söyledikten sonra namaz kılan Hasan İnan'ın (25), borcunun ödenmesi için bir vatandaş polis ekiplerine 3 bin lira verdi. Bir polis memuru da para cezası olduğu öğrenilen borcu ödeyip, dekontu İnan'a getirdi. Çatıdan inen İnan'ın farklı illerde de çok sayıda intihar teşebbüsünde bulunduğu ortaya çıktı.

Taşpazar Mahallesi'ndeki 7 katlı bir binanın çatısına saat 12.00 sıralarında çıkan Hasan İnan, intihar edeceğini söyledi. Çevredekiler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, İnan'ın atlama ihtimaline karşı hava yatağı açtı. Yaklaşık 3 saat çatıda gezinen Hasan İnan, bir ara namaz kıldı. Daha sonra da elindeki demirle kendine zarar vermeye çalıştı. İnan, borcu olduğunu, ödendiği takdirde ineceğini söyledi. Bunun üzerine çevredekilerden biri, polise, 3 bin lira verip borcun ödenmesini sağladı. Para cezası olduğu öğrenilen borcun ödendiğine dair banka dekontunu gören İnan, intihar teşebbüsünden vazgeçti.

Farklı illerde de çok sayıda intihar teşebbüsünde bulunduğu ortaya çıkan İnan, gazetecilere, "Para cezamı ödeyen ağabeye teşekkür ederim. Ben Ankara Açık Cezaevi'nden çıkmıştım. Birçok para cezam vardı. Allah ondan razı olsun? dedi. İnan, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Aksaray-para cezası ödenince intihardan vazgeçti

Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:18 Kaynak: DHA
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