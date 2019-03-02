Aksaray Parasını Bile Ödemediği Aküleri Çalındı

Parasını bile ödemediği aküleri çalındıAksaray'da park halinde bulunan TIR'ın aküleri, 10 gün içinde 2 kez çalındı.

Parasını bile ödemediği aküleri çalındı



Aksaray'da park halinde bulunan TIR'ın aküleri, 10 gün içinde 2 kez çalındı. TIR sahibi İbrahim Arı, On gün önce iki tane aküm çalındı. Yerine akü aldım. Borcunu bile ödemeden onları da çaldılar dedi.



İbrahim Arı, 38 D 4909 plakalı TIR'ını gece saatlerinde Ereğli Kapı Mahallesi 4113 Sokak üzerine park edip, evine gitti. Sabah aracının başına gelen Arı, akülerinin çalındığını fark edip, polisi aradı. Polis, olayla ilgili araştırma başlatırken, 10 gün içinde akülerinin ikinci kez çalındığını anlatan Arı, On gün önce sanayide iki tane aküm çalındı. İki tane sıfır akü taktırdım. Şimdi de bunlar çalındı. Koruması bile var ama hırsız kırıp, götürmüş. Çalınan akülerin parasını bile ödemedim. Evimin önünde oluyor, ben ne yapayım Gece gündüz başını mı bekleyeyin dedi.

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