Aksaray Polisi 7 Yerinden Kurşunlayan 4 Kişi, Barda Eğlenirken Yakalandı

Polisi 7 yerinden kurşunlayan 4 kişi, barda eğlenirken yakalandıAKSARAY'da bir dinlenme tesisinde polis memuru Yasin Erken'i ( 32), vücudunun 7 yerinden kurşunlayıp kaçan 4 kişi Nevşehir'de barda eğlenirken yakalandı.

Polisi 7 yerinden kurşunlayan 4 kişi, barda eğlenirken yakalandı



AKSARAY'da bir dinlenme tesisinde polis memuru Yasin Erken'i ( 32), vücudunun 7 yerinden kurşunlayıp kaçan 4 kişi Nevşehir'de barda eğlenirken yakalandı. Saldırganların, ilk ifadesinde polis memuru Erken'in hemşire eşi O.E. ve beraberinde doktor M.Ş.'nin kendilerini dolandırdığını iddia ettikleri, Erken'in de tutuklu olan eşinden şikayetlerinden vazgeçmeleri için kendileriyle buluştuğunu ileri sürdüğü öğrenildi.



Olay, 02 Mart Cumartesi günü saat 17.30 sıralarında Nevşehir Bulvarı Kavşağı'nda bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Tesisin dış bölümünde oturan Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde görevli Yasin Erken'in, yanına yaklaşan kişi ya da kişiler, ateş etmeye başladı. Vücuduna isabet eden 7 kurşunla kanlar içinde yere yığılan ve o gün izinli olan polis memuru Yasin Erken, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisi süren Erkan'ın, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.



Silahlı saldırının ardından Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Polis, yaptığı incelemede emekli patoloji uzmanı doktor M.Ş.'nin çevresinde güven kazanıp, değerli bir yerdeki arsasına iş kurmak için ortak aradığı bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı, Erken'in eşi O. E.'nin de suça karıştığı iddiasıyla tutuklandığını belirledi. Saldırganların ise M.Ş.ve O. E. tarafından dolandırıldığını ileri sürülen Mustafa D. (34) ile arkadaşları Servet K. (43), Nurettin F. (26) ve Volkan Y.(38) olduğunu saptadı. Polis, 4 kişinin Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir barda eğlendiğini belirledi. Nevşehir polisiyle birlikte dün yapılan operasyonla Mustafa D., 'azmettirmek' Servet K. ve Nurettin F., 'silahla ateş ederek kasten yaralamak', olaydan sonra kaçtıkları aracı kullanan Volkan Y. 'de 'yardım etmek' suçundan gözaltına aldı.



Şüphelilerin ilk ifadesinde, polis memuru Erken'in hemşire eşi O.E.'nin kendilerini dolandırdığını Erken'in de tutuklu olan eşinden şikayetlerinden vazgeçmeleri için kendileriyle buluştuğunu ileri sürdüğü öğrenildi. Şüpheliler, sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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