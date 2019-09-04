Aksaray polisi olası bir kadın cinayetini engelledi

Konya'da kendisiyle yaşadığı tartışma sonrası iki çocuğunu alıp Aksaray'daki babasının yanına giden eşini ve kaynını vurmak için pompalı tüfek ve bıçakla Aksaray'a giden koca, Aksaray polisi tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, merkez Karatay ilçesinde ikamet eden iki çocuk annesi Keziban Ç. (27), eşi Koray Ç. (29) ile tartıştıktan sonra çocuklarını yanına alıp otobüsle Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde yaşayan babasının evine gitti. Babasına eşiyle tartıştıklarını anlatan Keziban Ç., babasına yanlarında kalmak istediğini söyledi. Dün akşam saatlerinde işten eve gelen ve eşi ile 2 çocuğunu göremeyen Koray Ç., telefonla ulaştığı eşinin babasının evine gittiğini öğrendi. Bunun üzerine telefonda da eşi ve kayınbiraderiyle tartışan Koray Ç., eşine ve kayınbiraderine "Bekleyin geliyorum" diyerek otomobiliyle Aksaray'a hareket etti.



Anne polise giderek ihbarda bulundu



Eşi ile telefondaki tartışmasına şahit olan Koray Ç.'nin annesi Zehra Ç., oğlunun tüfeğini alıp evden çıkması üzerine evlerine yakın olan Köprübaşı Polis Merkezi'ne gitti. Polislere oğlunun eşini vurmak için Aksaray'a yola çıktığı ihbarında bulunan Zehra Ç., polisten yardım istedi. İhbar üzerine hemen harekete geçen Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumu Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 6 ayrı ekip aracı ve 28 polis memuruyla Aksaray-Konya karayolunda belirli mesafelerde önlem aldı. Konu hakkında Ortaköy İlçe Emniyet Müdürlüğü de telefonla bilgilendirilerek, köy ve ilçede geniş güvenlik önlemleri alındı. İhbardan 1 saat kadar sonra söz konusu otomobili gören asayiş ekipleri, aracı takibe alarak Aksaray girişinde bulunan ekiplere bilgi verdi. Aksaray polisinin kent girişinde yaptığı operasyonla Koray Ç.'nin aracı durduruldu. Koray Ç., yanında bulunan ve arkadaşı olduğu öğrenilen bir kadınla birlikte gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 1 adet 12 mm çapında otomatik av tüfeği, 29 adet 12 mm çapında kütüklük içerisinde av fişeği ve 1 adet büyük bıçak ele geçirildi. Koray Ç.'nin gözaltına alınmasının ardından Konya emniyeti, Aksaray emniyeti tarafından bilgilendirildi. Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Koray Ç., daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette ifadesi alınan Koray Ç.'nin sevk edildiği savcılık tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi. - AKSARAY