Son Dakika Haberleri: Aksaray polisinden teröre karşı, 'El ele güvenli geleceğe' standı
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Aksaray polisinden teröre karşı, 'El ele güvenli geleceğe' standı

6 dakika önce

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan stant ile öğrencilere terör örgütleri faaliyetlerine karşı bilgilendirmede bulunuldu.

Aksaray polisinden teröre karşı, 'El ele güvenli geleceğe' standı, System.String[]

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan stant ile öğrencilere terör örgütleri faaliyetlerine karşı bilgilendirmede bulunuldu.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri öğrencilerin terör örgütleri ve illegal yapılanmaların faaliyetlerine karşı dikkatli olmaları amacıyla bilgilendirmek için Aksaray Üniversitesinde (ASÜ) stant açtı. TEM ekipleri terörle mücadele kapsamında bilgiler vererek broşür dağıttı. Yaklaşık 5 bin öğrenci ile temas kuran polis, 'El ele güvenli geleceğe' sloganı ile çıktıkları eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını aralıklarla sürdürecek. - AKSARAY

Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:10 Kaynak: İHA
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