Son dakika haberleri | Kısıtlamayı ihlal edip kovalamacayla yakalandı, polislere 'helal olsun' dedi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kısıtlamayı ihlal edip kovalamacayla yakalandı, polislere 'helal olsun' dedi

08.05.2021 14:44

Gelen son dakika haberine göre AKSARAY'da, kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayıp, otomobille kaçan Deniz U. (30), polis ekiplerince 2 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı.

AKSARAY'da, kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayıp, otomobille kaçan Deniz U. (30), polis ekiplerince 2 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen ve 8 bin 860 lira ceza uygulanan Deniz U, "Kırmızı ışıkta geçtim ve kısıtlamada dışarı çıktım, pişmanım. Polisler de çok hızlılarmış, helal olsun" dedi.

Ereğli'nin Kapı Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekipleri, kontrol noktasına yaklaşan 39 LH 661 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Uyarıyı dikkate almayıp, hızını artırarak, kaçan sürücü, 2 kilometrelik kovalamaca sonucu başka kontrol noktasında durduruldu. Sokağa çıkma kısıtlamasından muafiyet için izin belgesi ve ehliyeti olmayan sürücünün, Deniz U. olduğu belirlendi. Deniz U.'ya 'dur ihtarına uymamak', 'kırmızı ışıkta geçmek', 'ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek'ten toplam 8 bin 860 lira ceza uygulandı.Deniz U., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Dur ihtarına uymadım, kırmızı ışıkta geçtim ve sokak kısıtlamasında dışarı çıktım. Pişmanım. Polisler de çok hızlılarmış, helal olsun" dedi.


Son dakika haberleri | Kısıtlamayı ihlal edip kovalamacayla yakalandı, polislere 'helal olsun' dedi
Son dakika haberleri | Kısıtlamayı ihlal edip kovalamacayla yakalandı, polislere 'helal olsun' dedi
Son dakika haberleri | Kısıtlamayı ihlal edip kovalamacayla yakalandı, polislere 'helal olsun' dedi
Son dakika haberleri | Kısıtlamayı ihlal edip kovalamacayla yakalandı, polislere 'helal olsun' dedi
Son dakika haberleri | Kısıtlamayı ihlal edip kovalamacayla yakalandı, polislere 'helal olsun' dedi
Son dakika haberleri | Kısıtlamayı ihlal edip kovalamacayla yakalandı, polislere 'helal olsun' dedi
Son dakika haberleri | Kısıtlamayı ihlal edip kovalamacayla yakalandı, polislere 'helal olsun' dedi
Son dakika haberleri | Kısıtlamayı ihlal edip kovalamacayla yakalandı, polislere 'helal olsun' dedi

Para Cezası, Polis, Helal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kısıtlamayı ihlal edip kovalamacayla yakalandı, polislere 'helal olsun' dedi - Son Dakika


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