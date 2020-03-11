AKSARAY Potası olmayan basketbolsever öğrenciler için pota - Son Dakika

Potası olmayan basketbolsever öğrenciler için pota

AKSARAY Belediye Başkanı Evren Dinçer, Yalnızceviz Köyü Ortaokulu'ndaki öğrencilerin, pota olmadığı için ellerini çember yapıp basketbol oynadığını görüntüleri görünce, okul bahçesine pota yaptırdı.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, sosyal medya hesabına gelen bir video da Yalnızceviz Köyü Ortaokulu'nda basketbol sahası olmadığı için öğrencilerin elleri ile pota yaparak basketbol oynadıklarını gördü. Görüntüleri izleyen Başkan Dinçer, okula pota yapılması talimatını verdi. Dinçer, "Gelecek nesillerimizin en iyi şartlarda yetişmesi için belediye olarak elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız. Belediyecilik sadece yol ve sudan ibaret değil. Önemli olan vatandaşlarımızın gönüllerine girebilmek. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim almaları sağlamak. Yalnızceviz köyündeki öğrencilerimizin bizlere sosyal medya üzerinden göndermiş oldukları videoyu izledik. Öğrencilerimiz basketbol oynamak için kendi imkanlarını kullanmışlar. Bizden pota yapmamızı istemişler. Bu öğrencilerimizin sportif alanlarda kendilerini geliştirebilmeleri basketbol potası bulunmayan okulumuza pota yapılmasını sağladık. Çocuklarımızın isteğini yerine getirdik."diye konuştu. Öğrenciler de pota kurulmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.