Son Dakika Haberleri: AKSARAY RESTORASYONU YAPILAN KERVANSARAYA, KALORİFE VE KLOZETLİ TUVALET YAPILDI
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AKSARAY RESTORASYONU YAPILAN KERVANSARAYA, KALORİFE VE KLOZETLİ TUVALET YAPILDI

1 saat önce

AKSARAY'da, 1299 yılında yapılan Sultanhanı Kervansarayının 2017 yılında başlayan restorasyonu devam ediyor.

AKSARAY'da, 1299 yılında yapılan Sultanhanı Kervansarayının 2017 yılında başlayan restorasyonu devam ediyor. Restorasyon sırasında kervansarayın bazı bölümlerine kalorifer tesisatının döşenmesi, tuvaletlerin duvarının fayansla kaplanması, mermer lavabo ile klozet yapılması dikkat çekti. Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, kalorifer tesisatı ile tuvaletlerine Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayıyla yapıldığını ve onaysız hiçbir projeyi yapmadıklarını belirtti.
Sultanhanı Kervansarayı, 1229 yılında Selçuklu Sultanı 1'inci Alaeddin Keykubad tarafından yaptırıldı. Kervansaray, 1278 de 2'nci Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından genişletildi. UNESCO Dünya Mirası yedek listesine alınan kervansaray turizme kazandırılması için restorasyon çalışması başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle Sultanhanı Belediyesi'nce yürütülen ve 2017 yılında başlanan restorasyon çalışmaları devam ediyor. 9 milyon liraya yapılan restorasyon çalışmaları sırasında kervansarayın kapalı olan bölümünün zemini kazılıp ısı tesisatı döşendi. Avluya bakan açık olan sütün ve kemerlerin bulunduğu bölümde camla kapatılıyor. Kapatılan bölüme yapılan açık kalorifer tesisatı ile tuvaletlerin, duvarının fayansla kaplanması, mermer lavabo ile klozet yapılması dikkat çekti.
'ESKİ RESTORASYON TARİHİ DOKUYA UYMUYORDU'
Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, Sultanhanı Kervansarayının Türkiye'nin en büyük ve ayakta kalan tek kervansarayının olduğunu belirtti. 2014 yılında belediye başkanlığına seçildikten sonra kervansarayın restorasyonu için proje hazırlatıp, onaylanmasının ardından 2017 yılında restorasyon çalışmalarına başladıklarını ifade eden Solak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle Sultanhanı Belediyesi olarak 2017 yılında restorasyona başladık. Kervansaray 'da eskiden tarihi dokuya uymayan restorasyon vardı. Köşk mescidin üstü fırın tuğlasından yapılmıştı. Orijinaline uymuyordu. Buradaki kornişler komple betondu, mozaikten yapılmıştı. Üstü kışın yağmur ve kardan dolayı akıyordu dedi.
'KURUL ONAYI OLMADAN YAPMADIK'
Restorasyon sırasında yapılan kalorifer ile tuvaletlerin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayıyla yapıldığını ifade eden Solak, şunları söyledi
Biz Sultanhanı Kervansarayının restorasyonunda kurulun onaylamadığı hiçbir projeyi yapmadık. Hepsi kurul onaylıdır. Tarihi kervansarayımızda onaysız hiçbir projeyi yapmadık. Kapalı mekanda, ahır kısmı 1400 metrekare ve burayı komple alttan ısıtma yaptırdık. Çünkü buraya gelen misafirler 20 dakikalığına gelmeyecek. 1 saat, 2 saat burada zaman harcayacak. Sultanhanı'na her gün yaklaşık bin turist geliyor. Kapadokya'ya ve Konya'ya giden turistler buraya uğruyor. Biz burayı canlı müze yapmayı düşünüyoruz. Burası kokudan girilmiyordu. Turistler bile kötü şartlarda kullanıyordu ve kokudan girilmiyordu
Solak, ilçenin tarihi halı restorasyonlarında önemli bir yeri olduğunu hatırlatarak Sultanhanı Kervansarayında halı fuarları düzenlemeyi planladıklarını da kaydetti.
AKSARAY RESTORASYONU YAPILAN KERVANSARAYA, KALORİFE VE KLOZETLİ TUVALET YAPILDI
Sultanhanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:02 Kaynak: DHA
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