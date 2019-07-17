AKSARAY Rüzgardan kırılan ağaç dalı kaldırımda yürüyenlerin üzerine devrildi: 2 yaralı
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Rüzgardan kırılan ağaç dalı kaldırımda yürüyenlerin üzerine devrildi: 2 yaralıAKSARAY'da şiddetli rüzgar nedeniyle kırılan ağaç dalının devrilmesi sonucu 1'i bebek, 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:49 Kaynak: DHA
Rüzgardan kırılan ağaç dalı kaldırımda yürüyenlerin üzerine devrildi: 2 yaralı
AKSARAY'da şiddetli rüzgar nedeniyle kırılan ağaç dalının devrilmesi sonucu 1'i bebek, 2 kişi yaralandı. O anlarda mobese kameralarına yansıdı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Hacı Hasanlı Mahallesi Bankalar Caddesinde meydana geldi. Kaldırımdaki çınar ağacının, şiddetli rüzgar nedeniyle kırılan dalları, oradan geçen Abdullatif Uygur
ile annesi Sercan Yıldız'ın kucağındaki 9 aylık Mirali Yıldız'ın üzerine devrildi. O anlarda mobese kameralarına yansıdı. Göğüs bölgesine isabet eden dallar nedeniyle hafif yaralanan minik Mirali, ambulansla, Uyar da kendi imkanlarıyla Aksaray
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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