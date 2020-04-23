AKSARAY Sağlık çalışanlarından, çocuklara 23 Nisan klibi - Son Dakika

Sağlık çalışanlarından, çocuklara 23 Nisan klibi

AKSARAY'da 112 Acil Servis'te görevli 5 kadın sağlık çalışanı, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutlamak için Türk bayraklarıyla süslenmiş bir sınıfta müzik eşliğinden şarkı söyleyip klib hazırladı. 112 Acil Servis'te görevli Seray Ünlü'nün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, nedeniyle çocuklarının bayramını kutlamak için söz ve müziğini kendisine ait şarkı besledi. Bu şarkıyı da mesai arkadaşları Edanur Doğan, Rümeysa Ayşe Güden, Melisa Düzenli ve Suna Yılmaz ile birlikte Türk bayraklarıyla süslü bir sınıfta klib çekti. İşitme engellirerin de unutulmadığı klibin sonunda sağlık çalışanları işaret diliyle de çocukların bayramını kutladı. Sosyal medyada paylaşıyan klib ilgi gördü.