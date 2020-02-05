Aksaray şehit piyade onbaşı kadir yıldız son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray şehit piyade onbaşı kadir yıldız son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Aksaray şehit piyade onbaşı kadir yıldız son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

AKSARAY Şehit Piyade Onbaşı Kadir Yıldız son yolculuğuna uğurlandı.

AKSARAY Şehit Piyade Onbaşı Kadir Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

Aksaray şehit piyade onbaşı kadir yıldız son yolculuğuna uğurlandı

Kadir Yıldız, Piyade, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:06 Kaynak: DHA
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