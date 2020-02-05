Aksaray şehit piyade onbaşı kadir yıldız son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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Aksaray şehit piyade onbaşı kadir yıldız son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
AKSARAY Şehit Piyade Onbaşı Kadir Yıldız son yolculuğuna uğurlandı. Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:06 Kaynak: DHA
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