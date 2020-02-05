Son Dakika › Güncel › Aksaray şehit piyade onbaşı kadir yıldız son yolculuğuna uğurlandı-2 - Son Dakika
Aksaray şehit piyade onbaşı kadir yıldız son yolculuğuna uğurlandı-2
6 saat önce
AKSARAY Şehit Piyade Onbaşı Kadir Yıldız son yolculuğuna uğurlandı-2. Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:29 Kaynak: DHA
Son Dakika İdlib'de şehit olan 2 askerimiz memleketlerinde toprağa verildi Esed rejimi kritik öneme sahip Serakib kasabasını ele geçirdi Uçak kazası sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu yaşanıyor Trump, azil soruşturmasında tüm suçlamalardan aklandı