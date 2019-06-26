Son Dakika Haberleri: AKSARAY Şehit Uzman Onbaşı, memleketi Aksaray'da 10 bin kişi tarafından uğurlandı 3
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AKSARAY Şehit Uzman Onbaşı, memleketi Aksaray'da 10 bin kişi tarafından uğurlandı 3

1 saat önce

AKSARAY Şehit Uzman Onbaşı, memleketi Aksaray'da 10 bin kişi tarafından uğurlandı 3(Tür: Yurt)

AKSARAY Şehit Uzman Onbaşı, memleketi Aksaray'da 10 bin kişi tarafından uğurlandı 3
(Tür: Yurt)
AKSARAY Şehit Uzman Onbaşı, memleketi Aksaray'da 10 bin kişi tarafından uğurlandı 3
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:08 Kaynak: DHA
Aksaray, Güncel
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