AKSARAY Şehit Uzman Onbaşı, memleketi Aksaray'da 10 bin kişi tarafından uğurlandı 3
1 saat önce
AKSARAY Şehit Uzman Onbaşı, memleketi Aksaray'da 10 bin kişi tarafından uğurlandı 3(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:08 Kaynak: DHA
AKSARAY Şehit Uzman Onbaşı, memleketi Aksaray
'da 10 bin kişi tarafından uğurlandı 3
(Tür: Yurt)
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