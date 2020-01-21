Aksaray sepet yapmayı öğrenen kadınlar, ev ekonomisine katkı sağlıyor - Son Dakika

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Aksaray sepet yapmayı öğrenen kadınlar, ev ekonomisine katkı sağlıyor
6 saat önce
Aksaray Sepet yapmayı öğrenen kadınlar, ev ekonomisine katkı sağlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:49 Kaynak: DHA
Aksaray Sepet yapmayı öğrenen kadınlar, ev ekonomisine katkı sağlıyor
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