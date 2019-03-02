Aksaray Silahlı Saldırıya Uğrayan Polis Memuru Ağır Yaralandı
38 dakika önce
Silahlı saldırıya uğrayan polis memuru ağır yaralandıAKSARAY'da bir dinlenme tesisinde bekleyen polis memuru Yasin Erken'e kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı.
Silahlı saldırıya uğrayan polis memuru ağır yaralandı
AKSARAY'da bir dinlenme tesisinde bekleyen polis memuru Yasin Erken'e kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı. Vücuduna 7 kurşun isabet eden Erken tedavi altına alındı.
Olay saat 17.30 sıralarında Nevşehir
Bulvarı Kavşağı'nda bulunan bir dinlenme tesisi içinde yaşandı. İddiaya göre, tesise gelen saldırgan tesisin dış bölümünde oturan Aksaray Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesinde görevli Yasin Erken'in yanına yaklaşıp ateş etmeye başladı. Vücuduna isabet eden 7 kurşunla kanlar içinde yere yığılan polis memuru Yasin Erken, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Yasin Erken burada ameliyata alındı. Polis
memuru Erken'in izinliği olduğu belirtildi. Polis, olaya karışan kişi ya da kişileri tespiti etmek için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 08:29 Kaynak: DHA
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