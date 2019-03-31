Son Dakika Haberleri: Aksaray Son

Aksaray Son

32 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 433Toplam Seçmen : 141.003Açılan Sandık : 319Açılan Sandık Oranı : % 73,67Kullanılan Oy : 82.711Geçerli Oy : 81.160Katılım Oranı : % 79,61PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİEVREN DİNÇER% 41,4733.657MHPSEFER ALKAN% 39,7732.280İYİ PARTİÖZHAN TÜREMİŞ% 17,7414.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 433
Toplam Seçmen : 141.003
Açılan Sandık : 319
Açılan Sandık Oranı : % 73,67
Kullanılan Oy : 82.711
Geçerli Oy : 81.160
Katılım Oranı : % 79,61


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEVREN DİNÇER% 41,4733.657
MHPSEFER ALKAN% 39,7732.280
İYİ PARTİÖZHAN TÜREMİŞ% 17,7414.394
SAADET PARTİSİLEVENT SERDAR ŞAHİN% 0,29233
BBPAHMET KARAMAN% 0,19154
DİĞER% 0,19152
DPMÜCAHİT ERMAN EMRE% 0,0976
BTPİBRAHİM DOĞAN% 0,0755
DSPMUSTAFA TOSUN% 0,0754
YAŞAR ARYAŞAR AR% 0,0543
TKPAYLİN TOZDUMAN% 0,0542
VATAN PARTİSİYUSUF TUNÇER% 0,0220
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

AĞAÇÖREN

Açılan Sandık Oranı : % 27,27
Katılım Oranı : % 83,28


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKEMAL SALMAN% 55,49263
MHPYAŞAR BEKLEVİÇ% 41,35196
İYİ PARTİOSMAN EROĞLU% 2,1110
SAADET PARTİSİRAMAZAN GÜLER% 1,055
ESKİL

Açılan Sandık Oranı : % 86,27
Katılım Oranı : % 88,74


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECATİ BELGEMEN% 52,834.592
MHPMUSTAFA ZAVLAK% 44,833.897
CHPYAKUP GÖK% 1,47128
BTPİBRAHİM SAĞDIÇ% 0,3329
DİĞER% 0,2824
SAADET PARTİSİSERDAR DOĞAN MUTLU% 0,19
BBPSÜLEYMAN ALTAN% 0,098
DSPÜMİT BAYRAM% 0,065
GÜLAĞAÇ

Açılan Sandık Oranı : % 54,55
Katılım Oranı : % 86,63


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFARUK TEYMEN% 56,57775
MHPAHMET SİNGİN% 42,7585
SAADET PARTİSİMETİN ÇITAK% 0,294
DSPAYDIN ÇEBER% 0,294
BTPNAZİFE OYMAK% 0,152
GÜZELYURT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,85


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÜNAL DEMİRCİOĞLU% 47,71780
MHPSADULLAH ER% 46,3757
İYİ PARTİDOĞAN GÜVENER% 2,8747
SAADET PARTİSİHACI İSMAİL ARAL% 2,7545
BTPDOĞAN PALTALI% 0,183
DSPYAKUP KOYUNCU% 0,122
DİĞER% 0,061
ORTAKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 46,67
Katılım Oranı : % 81,41


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ RIZA ÖZDEMİR% 54,392.860
MHPMAHMUT ÜTÜK% 40,832.147
İYİ PARTİHALİL DEMİR% 3,84202
SAADET PARTİSİTURGUT AKIN% 0,8243
BTPKADİR ÖZTAŞ% 0,116
SARIYAHŞİ

Açılan Sandık Oranı : % 46,15
Katılım Oranı : % 75,82


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFATİH ÜNSAL% 61,64678
CHPEREN ÖZDAŞ% 25,91285
DİĞER% 7,8286
MHPİBRAHİM KAZANCI% 3,4538
SAADET PARTİSİHAYATİ BALCI% 111
BTPZAFER ANDIÇ% 0,182
SULTANHANI

Açılan Sandık Oranı : % 56,52
Katılım Oranı : % 98,82


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFAHRİ SOLAK% 63,562.369
CHPAHMET KARACAER% 20,82776
DİĞER% 9,58357
MHPMEHMET ÇAKIR% 3,03113
İYİ PARTİSELİM TEMEL% 2,5294
SAADET PARTİSİİDRİS OKTAY BUDAK% 0,4818

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:05 Kaynak: AA

MHP, Güncel
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