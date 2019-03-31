Aksaray Son
32 dakika önce
MERKEZToplam Sandık : 433Toplam Seçmen : 141.003Açılan Sandık : 319Açılan Sandık Oranı : % 73,67Kullanılan Oy : 82.711Geçerli Oy : 81.160Katılım Oranı : % 79,61PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİEVREN DİNÇER% 41,4733.657MHPSEFER ALKAN% 39,7732.280İYİ PARTİÖZHAN TÜREMİŞ% 17,7414.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|433
|Toplam Seçmen
| :
|141.003
|Açılan Sandık
| :
|319
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 73,67
|Kullanılan Oy
| :
|82.711
|Geçerli Oy
| :
|81.160
|Katılım Oranı
| :
|% 79,61
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|EVREN DİNÇER
|% 41,47
|33.657
|MHP
|SEFER ALKAN
|% 39,77
|32.280
|İYİ PARTİ
|ÖZHAN TÜREMİŞ
|% 17,74
|14.394
|SAADET PARTİSİ
|LEVENT SERDAR ŞAHİN
|% 0,29
|233
|BBP
|AHMET KARAMAN
|% 0,19
|154
|DİĞER
|% 0,19
|152
|DP
|MÜCAHİT ERMAN EMRE
|% 0,09
|76
|BTP
|İBRAHİM DOĞAN
|% 0,07
|55
|DSP
|MUSTAFA TOSUN
|% 0,07
|54
|YAŞAR AR
|YAŞAR AR
|% 0,05
|43
|TKP
|AYLİN TOZDUMAN
|% 0,05
|42
|VATAN PARTİSİ
|YUSUF TUNÇER
|% 0,02
|20
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
AĞAÇÖREN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 27,27
|Katılım Oranı
| :
|% 83,28
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|KEMAL SALMAN
|% 55,49
|263
|MHP
|YAŞAR BEKLEVİÇ
|% 41,35
|196
|İYİ PARTİ
|OSMAN EROĞLU
|% 2,11
|10
|SAADET PARTİSİ
|RAMAZAN GÜLER
|% 1,05
|5
ESKİL
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 86,27
|Katılım Oranı
| :
|% 88,74
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NECATİ BELGEMEN
|% 52,83
|4.592
|MHP
|MUSTAFA ZAVLAK
|% 44,83
|3.897
|CHP
|YAKUP GÖK
|% 1,47
|128
|BTP
|İBRAHİM SAĞDIÇ
|% 0,33
|29
|DİĞER
|% 0,28
|24
|SAADET PARTİSİ
|SERDAR DOĞAN MUTLU
|% 0,1
|9
|BBP
|SÜLEYMAN ALTAN
|% 0,09
|8
|DSP
|ÜMİT BAYRAM
|% 0,06
|5
GÜLAĞAÇ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 54,55
|Katılım Oranı
| :
|% 86,63
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FARUK TEYMEN
|% 56,57
|775
|MHP
|AHMET SİNGİN
|% 42,7
|585
|SAADET PARTİSİ
|METİN ÇITAK
|% 0,29
|4
|DSP
|AYDIN ÇEBER
|% 0,29
|4
|BTP
|NAZİFE OYMAK
|% 0,15
|2
GÜZELYURT
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 88,85
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ÜNAL DEMİRCİOĞLU
|% 47,71
|780
|MHP
|SADULLAH ER
|% 46,3
|757
|İYİ PARTİ
|DOĞAN GÜVENER
|% 2,87
|47
|SAADET PARTİSİ
|HACI İSMAİL ARAL
|% 2,75
|45
|BTP
|DOĞAN PALTALI
|% 0,18
|3
|DSP
|YAKUP KOYUNCU
|% 0,12
|2
|DİĞER
|% 0,06
|1
ORTAKÖY
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 46,67
|Katılım Oranı
| :
|% 81,41
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ RIZA ÖZDEMİR
|% 54,39
|2.860
|MHP
|MAHMUT ÜTÜK
|% 40,83
|2.147
|İYİ PARTİ
|HALİL DEMİR
|% 3,84
|202
|SAADET PARTİSİ
|TURGUT AKIN
|% 0,82
|43
|BTP
|KADİR ÖZTAŞ
|% 0,11
|6
SARIYAHŞİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 46,15
|Katılım Oranı
| :
|% 75,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FATİH ÜNSAL
|% 61,64
|678
|CHP
|EREN ÖZDAŞ
|% 25,91
|285
|DİĞER
|% 7,82
|86
|MHP
|İBRAHİM KAZANCI
|% 3,45
|38
|SAADET PARTİSİ
|HAYATİ BALCI
|% 1
|11
|BTP
|ZAFER ANDIÇ
|% 0,18
|2
SULTANHANI
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 56,52
|Katılım Oranı
| :
|% 98,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FAHRİ SOLAK
|% 63,56
|2.369
|CHP
|AHMET KARACAER
|% 20,82
|776
|DİĞER
|% 9,58
|357
|MHP
|MEHMET ÇAKIR
|% 3,03
|113
|İYİ PARTİ
|SELİM TEMEL
|% 2,52
|94
|SAADET PARTİSİ
|İDRİS OKTAY BUDAK
|% 0,48
|18
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:05 Kaynak: AA
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