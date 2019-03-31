Son Dakika Haberleri: Aksaray Son

Aksaray Son

2 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 433Toplam Seçmen : 141.003Açılan Sandık : 342Açılan Sandık Oranı : % 78,98Kullanılan Oy : 88.257Geçerli Oy : 86.584Katılım Oranı : % 79,71PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİEVREN DİNÇER% 41,2535.720MHPSEFER ALKAN% 39,6934.367İYİ PARTİÖZHAN TÜREMİŞ% 18,0215.

Aksaray Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 433
Toplam Seçmen : 141.003
Açılan Sandık : 342
Açılan Sandık Oranı : % 78,98
Kullanılan Oy : 88.257
Geçerli Oy : 86.584
Katılım Oranı : % 79,71


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEVREN DİNÇER% 41,2535.720
MHPSEFER ALKAN% 39,6934.367
İYİ PARTİÖZHAN TÜREMİŞ% 18,0215.600
SAADET PARTİSİLEVENT SERDAR ŞAHİN% 0,29254
BBPAHMET KARAMAN% 0,2169
DİĞER% 0,18153
DPMÜCAHİT ERMAN EMRE% 0,186
BTPİBRAHİM DOĞAN% 0,0762
DSPMUSTAFA TOSUN% 0,0656
TKPAYLİN TOZDUMAN% 0,0649
YAŞAR ARYAŞAR AR% 0,0547
VATAN PARTİSİYUSUF TUNÇER% 0,0221
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

AĞAÇÖREN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,51


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPYAŞAR BEKLEVİÇ% 50,46887
AK PARTİKEMAL SALMAN% 48,69856
İYİ PARTİOSMAN EROĞLU% 0,5710
SAADET PARTİSİRAMAZAN GÜLER% 0,285
ESKİL

Açılan Sandık Oranı : % 86,27
Katılım Oranı : % 88,74


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECATİ BELGEMEN% 52,834.592
MHPMUSTAFA ZAVLAK% 44,833.897
CHPYAKUP GÖK% 1,47128
BTPİBRAHİM SAĞDIÇ% 0,3329
DİĞER% 0,2824
SAADET PARTİSİSERDAR DOĞAN MUTLU% 0,19
BBPSÜLEYMAN ALTAN% 0,098
DSPÜMİT BAYRAM% 0,065
GÜLAĞAÇ

Açılan Sandık Oranı : % 72,73
Katılım Oranı : % 87,23


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFARUK TEYMEN% 55,851.003
MHPAHMET SİNGİN% 43,43780
SAADET PARTİSİMETİN ÇITAK% 0,336
DSPAYDIN ÇEBER% 0,224
BTPNAZİFE OYMAK% 0,173
GÜZELYURT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,85


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÜNAL DEMİRCİOĞLU% 47,71780
MHPSADULLAH ER% 46,3757
İYİ PARTİDOĞAN GÜVENER% 2,8747
SAADET PARTİSİHACI İSMAİL ARAL% 2,7545
BTPDOĞAN PALTALI% 0,183
DSPYAKUP KOYUNCU% 0,122
DİĞER% 0,061
ORTAKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 84,44
Katılım Oranı : % 81,14


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ RIZA ÖZDEMİR% 55,295.146
MHPMAHMUT ÜTÜK% 40,563.775
İYİ PARTİHALİL DEMİR% 3,57332
SAADET PARTİSİTURGUT AKIN% 0,5349
BTPKADİR ÖZTAŞ% 0,066
SARIYAHŞİ

Açılan Sandık Oranı : % 53,85
Katılım Oranı : % 73,68


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFATİH ÜNSAL% 63,29819
CHPEREN ÖZDAŞ% 25,43329
DİĞER% 6,6586
MHPİBRAHİM KAZANCI% 3,6347
SAADET PARTİSİHAYATİ BALCI% 0,8511
BTPZAFER ANDIÇ% 0,152
SULTANHANI

Açılan Sandık Oranı : % 56,52
Katılım Oranı : % 98,82


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFAHRİ SOLAK% 63,562.369
CHPAHMET KARACAER% 20,82776
DİĞER% 9,58357
MHPMEHMET ÇAKIR% 3,03113
İYİ PARTİSELİM TEMEL% 2,5294
SAADET PARTİSİİDRİS OKTAY BUDAK% 0,4818

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:22 Kaynak: AA

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