Aksaray Son
2 dakika önce
MERKEZToplam Sandık : 433Toplam Seçmen : 141.003Açılan Sandık : 342Açılan Sandık Oranı : % 78,98Kullanılan Oy : 88.257Geçerli Oy : 86.584Katılım Oranı : % 79,71PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİEVREN DİNÇER% 41,2535.720MHPSEFER ALKAN% 39,6934.367İYİ PARTİÖZHAN TÜREMİŞ% 18,0215.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|433
|Toplam Seçmen
| :
|141.003
|Açılan Sandık
| :
|342
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 78,98
|Kullanılan Oy
| :
|88.257
|Geçerli Oy
| :
|86.584
|Katılım Oranı
| :
|% 79,71
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|EVREN DİNÇER
|% 41,25
|35.720
|MHP
|SEFER ALKAN
|% 39,69
|34.367
|İYİ PARTİ
|ÖZHAN TÜREMİŞ
|% 18,02
|15.600
|SAADET PARTİSİ
|LEVENT SERDAR ŞAHİN
|% 0,29
|254
|BBP
|AHMET KARAMAN
|% 0,2
|169
|DİĞER
|% 0,18
|153
|DP
|MÜCAHİT ERMAN EMRE
|% 0,1
|86
|BTP
|İBRAHİM DOĞAN
|% 0,07
|62
|DSP
|MUSTAFA TOSUN
|% 0,06
|56
|TKP
|AYLİN TOZDUMAN
|% 0,06
|49
|YAŞAR AR
|YAŞAR AR
|% 0,05
|47
|VATAN PARTİSİ
|YUSUF TUNÇER
|% 0,02
|21
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
AĞAÇÖREN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 80,51
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|YAŞAR BEKLEVİÇ
|% 50,46
|887
|AK PARTİ
|KEMAL SALMAN
|% 48,69
|856
|İYİ PARTİ
|OSMAN EROĞLU
|% 0,57
|10
|SAADET PARTİSİ
|RAMAZAN GÜLER
|% 0,28
|5
ESKİL
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 86,27
|Katılım Oranı
| :
|% 88,74
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NECATİ BELGEMEN
|% 52,83
|4.592
|MHP
|MUSTAFA ZAVLAK
|% 44,83
|3.897
|CHP
|YAKUP GÖK
|% 1,47
|128
|BTP
|İBRAHİM SAĞDIÇ
|% 0,33
|29
|DİĞER
|% 0,28
|24
|SAADET PARTİSİ
|SERDAR DOĞAN MUTLU
|% 0,1
|9
|BBP
|SÜLEYMAN ALTAN
|% 0,09
|8
|DSP
|ÜMİT BAYRAM
|% 0,06
|5
GÜLAĞAÇ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 72,73
|Katılım Oranı
| :
|% 87,23
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FARUK TEYMEN
|% 55,85
|1.003
|MHP
|AHMET SİNGİN
|% 43,43
|780
|SAADET PARTİSİ
|METİN ÇITAK
|% 0,33
|6
|DSP
|AYDIN ÇEBER
|% 0,22
|4
|BTP
|NAZİFE OYMAK
|% 0,17
|3
GÜZELYURT
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 88,85
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ÜNAL DEMİRCİOĞLU
|% 47,71
|780
|MHP
|SADULLAH ER
|% 46,3
|757
|İYİ PARTİ
|DOĞAN GÜVENER
|% 2,87
|47
|SAADET PARTİSİ
|HACI İSMAİL ARAL
|% 2,75
|45
|BTP
|DOĞAN PALTALI
|% 0,18
|3
|DSP
|YAKUP KOYUNCU
|% 0,12
|2
|DİĞER
|% 0,06
|1
ORTAKÖY
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 84,44
|Katılım Oranı
| :
|% 81,14
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ RIZA ÖZDEMİR
|% 55,29
|5.146
|MHP
|MAHMUT ÜTÜK
|% 40,56
|3.775
|İYİ PARTİ
|HALİL DEMİR
|% 3,57
|332
|SAADET PARTİSİ
|TURGUT AKIN
|% 0,53
|49
|BTP
|KADİR ÖZTAŞ
|% 0,06
|6
SARIYAHŞİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 53,85
|Katılım Oranı
| :
|% 73,68
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FATİH ÜNSAL
|% 63,29
|819
|CHP
|EREN ÖZDAŞ
|% 25,43
|329
|DİĞER
|% 6,65
|86
|MHP
|İBRAHİM KAZANCI
|% 3,63
|47
|SAADET PARTİSİ
|HAYATİ BALCI
|% 0,85
|11
|BTP
|ZAFER ANDIÇ
|% 0,15
|2
SULTANHANI
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 56,52
|Katılım Oranı
| :
|% 98,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FAHRİ SOLAK
|% 63,56
|2.369
|CHP
|AHMET KARACAER
|% 20,82
|776
|DİĞER
|% 9,58
|357
|MHP
|MEHMET ÇAKIR
|% 3,03
|113
|İYİ PARTİ
|SELİM TEMEL
|% 2,52
|94
|SAADET PARTİSİ
|İDRİS OKTAY BUDAK
|% 0,48
|18
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:22 Kaynak: AA
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