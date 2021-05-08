AKSARAY SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYIP, KAZAYI CEP TELEFONLARIYLA GÖRÜNTÜLEDİLER - Son Dakika

AKSARAY'da hafriyat kamyonunun TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü Recep İnce (50), yaralandı. Kazada kamyonda sıkışan sürücüyü ekipler kurtarmaya çalışırken, olay yerinde toplanan kalabalık ise sosyal mesafeyi unutup, cep telefonu kameralarıyla kurtarma çalışmasını görüntülemeye çalıştı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Aksaray- Konya Karayolunun 10'uncu kilometresinde Yapılcan Köyü çıkışanda meydana geldi. Recep İnce (50), yönetimindeki 68 AAC 317 plakalı hafriyat kamyonu, önünde seyreden Murat Er (42), idaresindeki 68 BH 400 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada kamyon sürücüsü İnce yaralandı. Araç içinde sıkışan İnce, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde toplanan kalabalık ise sosyal mesafe kurallarını unutup, cep telefonu kameralarıyla kurtarma çalışmalarını görüntülemeye çalıştı.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Recep İnce'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.