Son Dakika Haberleri: Aksaray Sürücü Rahatsızlandı, Otomobil Yayalara Çarptı 1 Ölü, 3 Yaralı

Aksaray Sürücü Rahatsızlandı, Otomobil Yayalara Çarptı 1 Ölü, 3 Yaralı

53 dakika önce

Sürücü rahatsızlandı, otomobil yayalara çarptı 1 ölü, 3 yaralıAksaray'da Orhan Uzun (80), otomobiliyle seyir halindeyken iddiaya göre rahatsızlanarak direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücü rahatsızlandı, otomobil yayalara çarptı 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray'da Orhan Uzun (80), otomobiliyle seyir halindeyken iddiaya göre rahatsızlanarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, kaldırımda yürüyen Kader Sert (20) ile kuzeni kuzeni İrem Su Sert'e (8) çarptı, daha sonra da hafif ticari araca vururak durdu. Kazada, Kader Sert yaşamını yitirirken, amcasının kızı İrem Su Sert ile sürücü Uzun ve eşi yaralandı.

Kaza, saat 13.15 sıralarında Gülağaç ilçesinde meydana geldi. Orhan Uzun, yönetimindeki 68 EK 999 plakalı otomobil ile seyir halindeyken aniden fenalaştı. Uzun'un direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırımda yürüyen amca çocukları Kader Sert ile İrem Su Sert'e çarptı, ardından da park halindeki hafif ticari araca vurarak durdu. Kazada sürücü Orhan Uzun, eşi Pembe Uzun (77) ve kuzenler Kader Sert ile İrem Su Sert yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gülağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Kader Sert, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralılar ise ilk tedavilerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan İrem Su Sert'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:30 Kaynak: DHA

Aksaray, Orhan Uzun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Banka Soygunu Kanlı Bitti! Çok Sayıda Ölü Var Çarpışma'da Şoke Eden Final! Kadir Adalı'nın Üzerine Kurşun Yağdı Bahçelievler'de İşlenen Cinayetin Detayları Ortaya Çıktı Fransa'da Skandal Mahkeme Kararı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 17:23:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray Sürücü Rahatsızlandı, Otomobil Yayalara Çarptı 1 Ölü, 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]