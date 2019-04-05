Aksaray Sürücü Rahatsızlandı, Otomobil Yayalara Çarptı 1 Ölü, 3 Yaralı

Sürücü rahatsızlandı, otomobil yayalara çarptı 1 ölü, 3 yaralı Aksaray
'da Orhan Uzun
(80), otomobiliyle seyir halindeyken iddiaya göre rahatsızlanarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, kaldırımda yürüyen Kader Sert (20) ile kuzeni kuzeni İrem Su
Sert'e (8) çarptı, daha sonra da hafif ticari araca vururak durdu. Kazada, Kader Sert yaşamını yitirirken, amcasının kızı İrem Su Sert ile sürücü Uzun ve eşi yaralandı.
Kaza, saat 13.15 sıralarında Gülağaç
ilçesinde meydana geldi. Orhan Uzun, yönetimindeki 68 EK 999 plakalı otomobil ile seyir halindeyken aniden fenalaştı. Uzun'un direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırımda yürüyen amca çocukları Kader Sert ile İrem Su Sert'e çarptı, ardından da park halindeki hafif ticari araca vurarak durdu. Kazada sürücü Orhan Uzun, eşi Pembe Uzun (77) ve kuzenler Kader Sert ile İrem Su Sert yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gülağaç Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Kader Sert, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralılar ise ilk tedavilerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan İrem Su Sert'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.