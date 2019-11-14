Son Dakika Haberleri: Aksaray tarımında kuraklık tehlikesi
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Aksaray tarımında kuraklık tehlikesi

6 saat önce

Türkiye'nin tahıl ambarlarından biri olan ve nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığı Aksaray'da kuraklık tehlikesi baş gösteriyor.

Aksaray tarımında kuraklık tehlikesi, System.String[]

Türkiye'nin tahıl ambarlarından biri olan ve nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığı Aksaray'da kuraklık tehlikesi baş gösteriyor.


Tohum ekim sezonunda yeterli yağış alamadığı için kuraklık ortaya çıkarken, Ziraat Odası Başkanı Emen Koçak acil önlem planı hazırlanması gerektiğini söyledi. Başkan Emin Koçak, kuraklıkla mücadele ettiklerini belirterek, "Eğer yeterli yağış gelmezse bitkilerde sağlıklı bir çıkış sağlayamazsak ciddi anlamda verim ve rekoltede de sıkıntılar yaşayabiliriz. Bizi en fazla sıkıntıya sokan konu buradaki yağışın yetersizliği. Şu anda buğday, arpa ekimi yüzde 90 tamamlandı. Ancak son 4 aydır tek bir damla düşmüyor desek yeridir. Bu yüzden gerek toprak hazırlığında, gerekse ekim için çiftçimiz ciddi anlamda tedirginlik yaşadı. Önümüzdeki günlerde de şu an için ciddi bir yağış gözükmüyor. Yetkililerden aldığımız bilgilere göre tam kapasitesi 160 milyon metre küp olan Mamasın Barajında su seviyesi 30 milyon metreküpün altına düşmüş durumda. Çiftçimiz mahsulünü çıkarmak için masraf etmeye devam ediyor. Zaten taban suyu da sıkıntılı, suyu çekmek için harcanan elektrik ve mazot belimizi büküyor. Devlet büyüklerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Konuyu Ankara'da da gündeme getirdik" dedi. - AKSARAY

Türkiye, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:55 Kaynak: İHA
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