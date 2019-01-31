Aksaray Taş Ocağı Kamyonlarına Tepki Gösteren Köylüler, Yol Kapattı
1 saat önce
Taş ocağı kamyonlarına tepki gösteren köylüler, yol kapattıAKSARAY'da taş ocağından yük taşıyan kamyonların yollarına zarar verdiğini ve ocaktaki patlamalar sırasında çıkan gürültüden rahatsız olduklarını ileri süren köylüler, yol kapatıp eylem yaptı.
Taş ocağı kamyonlarına tepki gösteren köylüler, yol kapattı
AKSARAY'da taş ocağından yük taşıyan kamyonların yollarına zarar verdiğini ve ocaktaki patlamalar sırasında çıkan gürültüden rahatsız olduklarını ileri süren köylüler, yol kapatıp eylem yaptı. Yaklaşık 1 saat kapatılan yol, İl Jandarma
Komutanı Albay Fuat Anık'ın köylüleri ikna etmesi üzerine yeniden ulaşıma açıldı.
Merkeze bağlı Gözlükuyu köyünde oturan yaklaşık 100 kişi, yakındaki taş ocağından yük taşıyan kamyonların, köyün içinden geçen yolu kullandığı ve tonajları nedeniyle yolda çukur oluşturduğu, ayrıca ocaktaki patlamalar sırasında çıkan gürültüden rahatsız olduklarını ileri sürerek, kamyonların geçtiği yolu traktörleriyle kapattı. Yolun kapatılmasıyla, taş ocağına giden kamyonların geçişine de izin verilmedi. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekipleri sevk edildi.
Köylüler, jandarmaya tüm sorunların ortadan kalkması için taş ocağının kapatılmasını istedi. Yaklaşık 1 saat süren eylemin ardından köylüler İl Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık'ın ikna etmesi sonucu yolu tekrar ulaşıma açtı. Kalabalıkta sessizce dağıldı. Taş ocağından yük taşıyan kamyonların ise kullanacakları başka bir alternatif olmadığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:20 Kaynak: DHA
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