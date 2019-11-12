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Aksaray tbmm araştırma komisyonu, aksaray'daki o okulda incelemede bulundu
6 saat önce
Aksaray TBMM araştırma komisyonu, Aksaray'daki o okulda incelemede bulundu (2)
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:02 Kaynak: DHA
Aksaray TBMM araştırma komisyonu, Aksaray'daki o okulda incelemede bulundu (2)
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