AKSARAY Tekstil fabrikası, sağlık çalışanlarına günde 80 bin maske üretiyor - Son Dakika

Tekstil fabrikası, sağlık çalışanlarına günde 80 bin maske üretiyor

AKSARAY'da bir tekstil fabrikası sağlık çalışanları için günde 80 bin maske üretiyor. Üretimde emeğe geçen işçiler ise hafta sonu tatil olmasına rağmen mesai ücreti almadan, izin günlerinde de üretime katkı sağlıyor.

Çoğunluğu kadın yaklaşık bin 800 kişinin çalıştığı bir tekstil fabrikası, koronavirüs salgının ardından üretiminin bir bölümünü sağlık çalışanlarına ücretsiz maskeye ayırdı. Fabrika Müdürü Bülent Demir, koronavirüs salgını nedeniyse gerekli tedbirleri alıp, işçileri kısıtlı olarak çalıştırdıklarını belirtti. Bu süreçte bir taraftan kendi ürünlerini hazırlarken bir taraftan da sağlık çalışanları için maske ürettiklerini ifade eden Demir, şunları söyledi:

"Çalışanlarımızın bir kısmı normal işini yapıyor, diğerleri de Sağlık Bakanlığına destek olmak amacıyla maske üretiyor. Fabrika olarak ülkemize destek olmaya çalışıyoruz. Şu anda günlük kapasitemiz 80 bin, hedefimiz ise 100 bin maske üretmek. Bu sayıya önümüzdeki haftalarda çıkacağız. Vardiyalı bir şekilde çalışıyoruz. Hijyen kurallarına çok dikkat ediyoruz. Türkiye'nin bu durumda olduğu ve maskeye ihtiyacı olduğu müddetçe biz maske dikmeye devam edeceğiz. Sağlık Bakanlığı bizden ne kadar maske isterse biz o kadar maske dikmeye hazırız. Bizler ülkemiz için gece gündüz çalışmaya hazırız. Memleketimiz bu durumdayken, ihtiyacı olan her şeye biz de varız.?

Demir, işçilerin de hafta sonları tatil olmasına rağmen ücretsiz mesai yaptığını, ülke için seferberlikte olduklarını kaydetti.