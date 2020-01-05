Aksaray tır, alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray tır, alev alev yandı - Son Dakika

Aksaray tır, alev alev yandı

6 saat önce

TIR, alev alev yandıAksaray'da, motor kısmından alev alan sunta yüklü TIR, alev topuna döndü.

TIR, alev alev yandı

Aksaray'da, motor kısmından alev alan sunta yüklü TIR, alev topuna döndü. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında TIR, kullanılmaz hale geldi.

Bursa'dan, Irak'a sunta taşıyan Ömer İlhan (39) yönetimindeki 47 DE 762 plakalı TIR, saat 00.30 sıralarında Aksaray- Adana karayolu Yeni Sanayi Mahallesi yakınlarına geldiğinde motor bölümünden alev aldı. İlhan, TIR'ı yolun sağına çekip, aracı terk ederek itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, önlem olarak karayolunu trafiğe kapattı. Alevler, dorsedeki suntalara sıçradı. Alev topuna dönen TIR'da zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakikalık çalışmayla yangını söndürdü. Çekicinin kullanılmaz hale geldiği yangında, dorsedeki suntaların bir kısmı da zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, karayolu da yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Aksaray tır, alev alev yandı

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:39 Kaynak: DHA
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