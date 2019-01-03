Aksaray Trafik Kazası: 2 Yaralı
56 dakika önce
Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Aksaray
'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Davut Özkay (38) idaresindeki 68 RA 623 plakalı otomobil, Aksaray- Ihlara
karayolunun 3. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tepelik alana çıkarak durabildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Aşire Özkay (60) yaralandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Aşire Özkay'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:06 Kaynak: AA
Polis Memuru, Yaralı Şahinin Üzerine Yeleğini Örttü
Avrupa Komisyonu Onayladı! Coca Cola, Costa Coffee'yi 5,1 Milyar Dolara Satın Alıyor
200 Yılı Aşkın Süredir Bölgede Üretilen Van Otlu Peyniri Tescillendi
Meteorolojiden Sonra AKOM da İstanbul'a Şiddetli Kar Uyarısı Yaptı