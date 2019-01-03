Son Dakika Haberleri: Aksaray Trafik Kazası: 2 Yaralı

Aksaray Trafik Kazası: 2 Yaralı

56 dakika önce

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aksaray Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Davut Özkay (38) idaresindeki 68 RA 623 plakalı otomobil, Aksaray- Ihlara karayolunun 3. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tepelik alana çıkarak durabildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Aşire Özkay (60) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Aşire Özkay'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:06 Kaynak: AA

Ihlara, Aksaray, Güncel
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