AKSARAY TUZ GÖLÜ, 21 BİN FLAMİNGOYA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR - Son Dakika
Son Dakika Güncel AKSARAY TUZ GÖLÜ, 21 BİN FLAMİNGOYA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR - Son Dakika

AKSARAY TUZ GÖLÜ, 21 BİN FLAMİNGOYA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

6 saat önce

TÜRKİYE'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, yaklaşık 21 bin flamingoya ev sahipliği yapıyor.

TÜRKİYE'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, yaklaşık 21 bin flamingoya ev sahipliği yapıyor. Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cemal Darılmaz, Tuz Gölü'nün dünyanın en büyük flamingo kuluçka merkezlerinden biri olduğunu belirterek, " Flamingolar için Tuz Gölü önemli bir alan. Hem de barındırdığı endemik bitkilerle oldukça korunması gereken önemli bir alan olarak biliyoruz. En son geçen yıl yapılan sayımlarda 21 bin flamingo rakamına ulaştık. Bu yıl bu sayının daha da artmasını bekliyoruz. "dedi.

Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde yer alan Tuz Gölü, su çıkışı olmadığı için kapalı göl olma özelliğini taşıyor. Göl, ülkenin tuz ihtiyacını büyük bir oranda karşılarken, kuşların göç yolu üzerinde olmasından dolayı da birçok kuş türü ilkbahar ve yaz aylarında burada konaklıyor. En fazla flamingoların bulunması nedeniyle göl adeta flamingo cennetine dönüşüyor. Ayrıca gölde 71 farklı endemik bitki türü tespit edildi.

İLKBAHARDAN, SONBAHARA KADAR FLAMİNGO CENNETİ

Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cemal Darılmaz, Tuz Gölü'nün sığ bir göl olduğunu belirterek, "Su kaynaklarındaki yağış rejimine bağlı azalmalar gölde küçülmelere neden oluyor. Kış aylarında ise su seviye yükseliyor. Aksaray- Ankara karayolu üzerinde yol kenarına kadar su seviyesi geliyor. Bu yıl böyle oldu. Havaların ısınmasıyla, buharlaşmayla birlikte su iç taraflara doğru çekiliyor."dedi.

Tuz Gölü'nün flamingoların kuluçka merkezi olduğunu ifade eden Darılmaz, şunları söyledi:

"Her yıl ilkbahar aylarından son bahara kadar dünyanın en büyük flamingo kuluçka merkezlerinden biridir. Şu an yumurtadan çıkmak üzereler. Yaklaşık 100 günlük uçma ve öğrenme sürecinden sonra ise havalar soğuyunca bu bölgeden ayrılıyorlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaklaşık 10 yıldır Tuz Gölü'nde flamingo izleme projesi yürütüyor. Bu projeyle flamingo sayısı ikiye katlanmakta. En son geçen yıl yapılan sayımlarda 21 bin flamingo rakamına ulaştık. Bu yıl bu sayının daha da artmasını bekliyoruz. Flamingolar için Tuz Gölü önemli bir alan. Hemde barındırdığı endemik bitkilerle oldukça korunması gereken önemli bir alan olarak biliyoruz. Bu konuda her yıl üniversite olarak bilimsel çalışmalar yapıyoruz."

'İLK BAHARDA GELMESİ BEREKETİ ÇAĞRIŞTIRIYOR'

Flamingoların Anadolu'da 'allı turna' olarak bilindiğini belirten Darılmaz, "Sadece Aksaray'da değil. Van Gölü'nde, Adana'da yumurtlama alanları var. En büyük yumurtlama alanı Tuz Gölü'nde bulunmakta. Allı turna geleneksel olarak halkımızın benimsediği bir kuş türü. Çünkü ilkbaharda gelmesi bereketi çağrıştırıyor. Son baharda da ayrılmasıyla ilgilide türküler yapılmış durumda. Ülkemizin sahiplendiği kuş türlerinden birisidir. Flamingoları gözlemlemek için uzun bir yol katletmek lazım. İnsanların bulunmadığı yerlerde yaşıyorlar. Bunları gözlemek içinde bir rehber eşliğinde bölgeye gitmek lazım. En önemlisi de bu flamingoları korumak ve onları rahatsız etmeden uzaktan izlemek önem arz ediyor. Bu noktada yereldeki vatandaşlarımıza oldukça büyük görev düşüyor. Çünkü, bize bir çok yaralı flamingo geldi. Flamingolar eti yenen bir kuş türü değil. Buna rağmen avcılar farklı şekilde avlayarak flamingoların ölümüne ve yaralanmasına sebep olabiliyor. İnşallah bu yıl öyle bir şeyle karşılaşmayız."diye konuştu.

AKSARAY TUZ GÖLÜ, 21 BİN FLAMİNGOYA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Tuz Gölü, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 09:10 Kaynak: DHA


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