Aksaray UMKE ekibi başarı belgesi ile ödüllendirildi - Son Dakika

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Aksaray ekibi, Vali Hamza Aydoğdu tarafından teşekkür ve başarı belgesiyle ödüllendirildi.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından bölgeye ilk giden ekipler arasında bulunan Aksaray UMKE ekipleri, Vali Hamza Aydoğdu'yu ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Kerim Yeşildağ ile birlikte kabul ettiği UMKE ekipleri ile bir süre görüşen Vali Aydoğdu, Aksaray ekibinin diğer illerden sevk edilen ekiplerle birlikte enkazlarındaki vatandaşların hayatlarını kurtarmak için yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.

Aksaray UMKE ekiplerinin Rıza Bey Apartmanı enkazında çalıştığını ifade eden Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Ekibimiz, diğer ekiplerle birlikte 16 yaşındaki İnci Okan'ın kurtarılmasını sağladı. Enkaz altındaki İnci Okan'a ulaşarak, onu sakinleştirip tıbbı müdahalede bulunan Edanur Doğan, Türkiye'nin gönlüne taht kurdu. Böylece Aksaray'dan giden ekip, bir anda gündem oldu. Edanur kardeşimizin yaptığı müdahaleyi bütün UMKE ekibi adına kabul ettik. Bir yerde bir başarı varsa o başarı bütün ekibindir. Kurtarma ekiplerimiz sorumluluklarını en güzel şekilde yerine getirdi. Bu anlamda Aksaray Valisi olarak arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalardan gurur duyduk. Yine Aksaray olarak depremzedeler için yardım kampanyası düzenledik. 1.5 gün içinde toplam 6 tır yardım malzemesini Aksaray'dan İzmir'e gönderildi. Aksaray'ın ne kadar hayırsever olduğunu bu konuda zirvede bir kent olduğunu hepimiz görmüş olduk."

UMKE ekibinin deprem bölgesindeki görevlerini ifa ederek gururla kente döndüğünü kaydeden Aydoğdu, "Biz ekibimizi bağrımıza basıyor onlara teşekkür ediyoruz. Marifet iltifata tabidir. Biz bugün ekibimizi yüceltirken deprem bölgesinde çalışan, depremzedeler koşan, kendini enkazın altına bırakarak çalışan bütün sağlık, AFAD ve diğer gönüllü ekiplerimizi kutlamış oluyoruz." diye konuştu.

Vali Hamza Aydoğdu, İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde görevli UMKE personelleri; Can Cansızlar, Cennet Doğan, Edanur Doğan, Ebubekir Yeşilkaya, Ömer Tekin, Mehmet Burak Yıldırım, Ali Rızahan Yöndemli, Muhammet Yusuf Yakar'ı tebrik ederek "Teşekkür ve Başarı Belgesi" ile ödüllendirdi.