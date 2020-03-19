AKSARAY Umreden dönenlerin karantinada 5'inci günü - Son Dakika
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AKSARAY Umreden dönenlerin karantinada 5'inci günü

6 saat önce

Umreden dönenlerin karantinada 5'inci günüUMRE amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye dönüp, koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı Konya'daki 2 yurda yerleştirilenler, karantina altında 5'inci günlerini geçiriyor.

Umreden dönenlerin karantinada 5'inci günü

UMRE amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye dönüp, koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı Konya'daki 2 yurda yerleştirilenler, karantina altında 5'inci günlerini geçiriyor. Sağlık Bakanlığı'nca pazar günü umreden dönenlerin Ankara ve Konya'daki Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı 5 yurda yerleştirilmesine karar verildi. Ardından Konya'da 2 yurda yaklaşık 2 bin 200 kişi yerleştirildi. Umreden dönenler önce havalimanında ardından da yurt girişinde sağlık kontrolünden geçirildi. Yüksek ateş ve öksürük şikayeti olanlar, belirlenen Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yazır yerleşkesine götürülüp, tedaviye alındı.

TELEFONLA SOHBET ETTİLER

Karantinada kalanların yakınları yurt önüne gelerek yakınlarıyla cep telefonuyla konuştu. Afyonkarahisar'dan geldiğini belirten ve karantinada babası ile birlikte akrabalarının olduğunu belirten Mehmet Badak, "İçerde babam ve akrabalarım var. Biz Afyonkarahisar'dan geldik. İhtiyaçlarını getirdik. Telefonla konuşuyoruz. Çok şükür durumları gayet iyi"dedi.

Badak, pencerede kendisini bekleyen babasına el sallayarak yurt önünden ayrıldı.

AKSARAY Umreden dönenlerin karantinada 5'inci günü

Suudi Arabistan, Karantina, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:51 Kaynak: DHA

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