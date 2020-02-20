Aksaray üniversitede bitki türleri kurutularak kayıt altına alınıyor - Son Dakika

Üniversitede bitki türleri kurutularak kayıt altına alınıyor

AKSARAY Üniversitesi (ASÜ) tarafından, doğadan toplanan bitki türleri, sonraki nesillerin ve araştırmacıların yararlanabilmesi için kurutularak, bilimsel veriler ışığında stoklanıp, kayıt altına alınıyor. ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, bitkilerin stoklanıp kayıt altına alındığı bölümünü ziyaret edip incelemelerde bulundu. Rektör Şahin, kurutulmuş bitki örneklerinin 'Herbaryum' adı verilen bölümde saklandığını belirtti. Türkiye'deki 33 üniversitede olan herbaryumlardan bir tanesinin de üniversitelerinde olduğunu ifade eden Şahin, şunları söyledi:

"Biz daha önce bu işleri batılı bilim adamlarına havale etmiş gözükürken, şimdi kendi biyo çeşitliliğimizi tespit etmeye onları kayıt altına almaya çalışıyoruz. Türkiye hem toplam bitki türleri bakımından hem de endemik türler bakımından Avrupa'nın en zengin ülkelerinden bir tanesi. Avrupa'da toplam 12 bin civarında bitki türü varken bunların tamamına yakını ülkemizde bulunuyor. Endemik türler bakımından da Avrupa'da 2 bin 300 civarında bitki varken bizde 3 bin 600 civarında endemik bitki var. Buda Türkiye'yi biyo çeşitlilik bakımından biraz daha cazip hale getiriyor. "

ASÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seher Karaman Erkul ise bölüm olarak 2008 yılından bu yana bitki sistematiği konusunda çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Bu kapsamda Aksaray ve çevresi başta olmak üzere tüm Türkiye'de arazi çalışmaları yürüttüklerine değinen Erkul, "Ülkemizin biyo çeşitliliğini araştırıyoruz. Herbaryumumuzu 2016'da kurduk. Burada Aksaray ve civarı başta olmak üzere özellikle kapalı tohumlara ait bol miktarda çeşit bulunmakta. Bunun yanında tohum topladık, tohumlarımız mevcut. Tıbbi bitkilere ait bir koleksiyonumuz mevcut. Herbaryumumuz yurt içi ve yurt dışından araştırmacılara her zaman açıktır. Bilimsel çalışmalarımız devam etmekte." diye konuştu.