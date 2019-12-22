Aksaray Üniversitesi mehter takımının Ugandalıları ilgi çekiyor - Son Dakika

Aksaray Üniversitesinde (ASÜ) eğitim gören Ugandalı 4 öğrenci, 2 yıl önce kurulan mehter takımında hünerlerini sergiliyor.

Üniversite yönetimi, açılışlarda ve çeşitli etkinliklerde katılımcıların milli duygularına hitap etmek için iki yıl önce mehter takımı kurmaya karar verdi. Öğrencilerden ve personelden oluşan 50 kişilik bir ekiple çalışmalarına başlayan mehter takımına Ugandalı 4 öğrenci de katıldı. Oldukça ilgi gören Ugandalı öğrenciler davuldan zile, kösten nakkareye kadar bütün aletleri çalıyor.

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Osmanlı'nın mirasçısı olduğunu, bu devletin en önemli ayırt edici özelliklerinden birinin de mehter takımı olduğunu belirtti. Üniversite olarak da kendilerine "Evrensel düşünen yereli gözeten" sloganını seçtiklerini anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Bu anlamda kendi tarihini ve köklerini de gözetiyoruz. Mehter takımı geleneğini de bu manada yaşatmak istedik. Hem personelimizden hem de öğrencilerimizden karışık bir ekip kurduk. Üniversitemizde 50 farklı ülkeden 1600 civarında yabancı uyruklu öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizden de başvuranlar oldu. Onları da bünyemize katarak çok güzel bir ekip kurduk. Tarihimizde var olan mehter takımını evrensel ölçekte harmanlayarak çok tatlı bir takım ortaya çıkarmış olduk. İki senedir Aksaray'daki bütün resmi programlarda mehter takımımızı görevlendiriyoruz."

"Konser alanına çıktığımızda çok mutlu oluyorum"

İnşaat mühendisliği bölümü 2. sınıf öğrencisi Ugandalı Abdallah Managa ise lise eğitimini Kayseri'de aldığını, oradaki bir programda mehter takımını gördüğünü ve çok hoşuna gittiğini ifade etti.

Aksaray'a üniversite okumak için geldiğinde ilanla mehter takımına katılacak öğrenci arandığını anlatan Managa, "Katılmak için başvuruda bulundum. Sağ olsunlar gruba dahil ettiler. İlk başlarda hiçbir şey bilmiyordum. Hocalarımız antrenman yaptırdı. Nakkare çalmak istiyordum çünkü çok hoşuma gidiyordu. Her gün antrenman yaptım. Sonunda çalmayı başardım. Şu anda konserlere gidiyoruz. Konser alanına çıktığımızda çok mutlu oluyorum çünkü çok seviyorum." dedi.

Turizm işletmeciliği bölümü 2. sınıf öğrencisi Ugandalı İsmail Turabi de liseyi Kayseri'de okuduğunu, mehter takımını orada gördüğünü belirtti. Üniversite için Aksaray'a geldiğinde mehter takımına katılmaya karar verdiğini anlatan Turabi, şunları söyledi:

"Katıldıktan sonra kös çalmaya başladım. İki günde çözdüm bu işi. Sonra davula geçtim. Onu da çaldım. Nakkare de çalıyorum, yani her şeyi çalıyorum. Sağ olsun hocalarımız çok yardımcı oldu bana. Her şeyi öğretti. Ben de çok çaba gösterdim öğrenmek için. Mehter takımıyla kendimi çok mutlu hissediyorum."

İktisat bölümü 2. sınıf öğrencisi Ugandalı Osama Kabuye de mehter takımında olmasından mutluluk duyduğunu, kıyafetleri giyip çalmaya başladığında kendisine ayrı bir kuvvet geldiğini kaydetti.