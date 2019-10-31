Aksaray Üniversitesi'nden AA'ya ziyaret

Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri Anadolu Ajansına (AA) ziyarette bulundu.

Üniversitenin Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencileri, genel müdürlük binasında AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı tarafından ağırlandı.

Öğrenciler daha sonra AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu tarafından da kabul edildi.

Mutanoğlu, Konferans Salonu'nda öğrencilere yaptığı konuşmada, AA'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin en köklü ve derinlikli haber kuruluşu olduğunu belirtti.

AA'nın, Anadolu'nun sesinin dünyaya ve dünyadaki gelişmelerin de Anadolu insanına anlatılması amacıyla kurulduğuna işaret eden Mutanoğlu, şunları kaydetti:

"6 Nisan 2020'de 100'üncü yılımıza girmiş olacağız. Bugün de bu salonda bütün ajans çalışanlarının katıldığı 100'üncü Yıl Haber Belgesi'nin açıklanacağı toplantımız olacak. Tabii ajans kendisini sürekli yeniliyor ve geliştiriyor. Dünyanın en etkili haber ajansları arasında olmak istiyoruz."

"Gazetecinin en önemli özelliği merak duygusu"

Mutanoğlu, 13 dilde yayın yapıldığını ve 36 ülkede ofis bulunduğunu kaydederek, AA'nın haberlerinin dünyanın yaklaşık yüzde 70'ine ulaştığını söyledi.

Öğrencilere gazeteciliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade eden Mutanoğlu, şöyle devam etti:

"Bir gazetecinin en önemli hususiyeti meraktır. Merak duygusu insanı gerçekten iyi gazeteci yapar, çünkü merak duygunuz olursa okumaya başlarsınız. Merak duygunuz yoksa kafanız monotonlaşır, her gelen bilgiyi gerçek kabul edersiniz. Gazetecide sorgulayıcı kafaya ihtiyacımız var. Günlük rutini kaçırmamanız lazım. Günlük rutinde de çer çöp okumayın. Çer çöp zihninizi anlamsız şeylerle doldurur, bulandırır. Çer çöpe girmeden gerçekten rafine, nitelikli şeyler okuyun."

Mutanoğlu, öğrencilere yeni dönem medya ve iletişim sektörü kapsamında dijital, sosyal ve yeni medyaya yönelmelerini tavsiye ederek, başarılar diledi.

Aksaray Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tacettin Ural ise ziyaretin, öğrencilerin gazetecilik tekniği ve AA'nın kurumsal büyüklüğünü görmeleri açısından önemli bir deneyim olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Mutanoğlu, Ural ve öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.