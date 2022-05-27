Aksaray Üniversitesi öğrencileri, köy okulunda anasınıfı oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi

Aksaray Üniversitesi öğrencileri, köy okulunda anasınıfı oluşturdu

27.05.2022 12:22
Aksaray Üniversitesi öğrencileri, köy okulunda anasınıfı oluşturdu

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) öğrencilerinden oluşan "Paylaşan Düşler Topluluğu" grubu Meryemağıl Köyü İlkokuluna anasınıfı yaptı.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) öğrencilerinden oluşan "Paylaşan Düşler Topluluğu" grubu Meryemağıl Köyü İlkokuluna anasınıfı yaptı.

Öğrenciler, okulun bahçesine ağaç dikti, sınıfın duvarlarını boyadı, perdelerini taktı, çeşitli oyuncaklar getirerek anasınıfını hazır hale getirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer, AA muhabirine, köyde ikamet eden anasınıfı öğrencilerinin en iyi şekilde eğitim almalarını sağlayacaklarını söyledi.

Aydınlık bir geleceğin mimarı olan çocukların yetişmesinde anasınıfı eğitim sürecinin çok önemli olduğunu belirten Kılıçer, "Eğitime kazandırılmış anasınıfının ihtiyaçlarının ve eksikliklerinin giderilmesi bizleri sevindirdi. Üniversite öğrencilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Paylaşan Düşler Topluluğu" Başkanı Ada Kumral ise topluluğun amacının gelecek nesillere örnek teşkil eden projelere imza atmak olduğunu vurguladı.

YORUMLAR
500
Voleybol şampiyonları kupalarını aldı Voleybol şampiyonları kupalarını aldı Pursaklar Belediyesi'nden ülkenin dört bir yanına gezi turu Pursaklar Belediyesi'nden ülkenin dört bir yanına gezi turu
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Aksaray Üniversitesi, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray Üniversitesi öğrencileri, köy okulunda anasınıfı oluşturdu - Son Dakika


Son Dakika
17:53 Bakan Kulum, Atatürk Havalimanı projesini anlattı!
17:52 Korku yaratan Böğ, ısınan havalarla geri döndü! Isırdığı yerden et koparan bu örümcek karanlıkta ortaya çıkıyor
17:37 Kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İsmail'in cesedini, topu çalılığa kaçan bir çocuk buldu!
17:22 Eski sevgili cinayetinde öldürülen öğrencinin ağabeyi açıklama yaptı: Hiç alakası olmayan bir şekilde bir cani yüzünden kardeşim gitti
17:13 Kuzey Kore'de Kovid-19 aşıları "Kim Jong Un'un ölümsüz aşk iksiri" diye tanıtıldı
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 18:26:18. #1.12#
SON DAKİKA: Aksaray Üniversitesi öğrencileri, köy okulunda anasınıfı oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement