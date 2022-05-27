Aksaray Üniversitesi öğrencileri, köy okulunda anasınıfı oluşturdu

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) öğrencilerinden oluşan "Paylaşan Düşler Topluluğu" grubu Meryemağıl Köyü İlkokuluna anasınıfı yaptı.

Öğrenciler, okulun bahçesine ağaç dikti, sınıfın duvarlarını boyadı, perdelerini taktı, çeşitli oyuncaklar getirerek anasınıfını hazır hale getirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer, AA muhabirine, köyde ikamet eden anasınıfı öğrencilerinin en iyi şekilde eğitim almalarını sağlayacaklarını söyledi.

Aydınlık bir geleceğin mimarı olan çocukların yetişmesinde anasınıfı eğitim sürecinin çok önemli olduğunu belirten Kılıçer, "Eğitime kazandırılmış anasınıfının ihtiyaçlarının ve eksikliklerinin giderilmesi bizleri sevindirdi. Üniversite öğrencilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Paylaşan Düşler Topluluğu" Başkanı Ada Kumral ise topluluğun amacının gelecek nesillere örnek teşkil eden projelere imza atmak olduğunu vurguladı.