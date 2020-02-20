Aksaray Üniversitesinde bitki türleri kurutularak kayıt altına alınıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray Üniversitesinde bitki türleri kurutularak kayıt altına alınıyor - Son Dakika

Aksaray Üniversitesinde bitki türleri kurutularak kayıt altına alınıyor

6 saat önce

Aksaray Üniversitesince (ASÜ), doğadan toplanan bitki türleri, sonraki nesillerin ve araştırmacıların yararlanabilmesi için kurutularak herbaryumda bilimsel veriler ışığında stoklanıyor.

Aksaray Üniversitesince (ASÜ), doğadan toplanan bitki türleri, sonraki nesillerin ve araştırmacıların yararlanabilmesi için kurutularak herbaryumda bilimsel veriler ışığında stoklanıyor.

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'deki 33 üniversitede bulunan, kurutulmuş bitki örneklerinin saklandığı herbaryumlardan birinin de kendi üniversitelerinde olduğunu söyledi.

Bir ekip halinde Türkiye'nin biyoçeşitliliğini tespit etmeye çalıştıklarını aktaran Şahin, şunları belirtti:

"Biz daha önce bu işleri batılı bilim adamlarına havale etmiş gözükürken şimdi kendi biyoçeşitliliğimizi tespit etmeye, onları kayıt altına almaya çalışıyoruz. Türkiye hem toplam bitki türleri bakımından hem de endemik türler bakımından Avrupa'nın en zengin ülkelerinden biri. Avrupa'da toplam 12 bin civarında bitki türü varken bunların tamamına yakını ülkemizde bulunuyor. Endemik türler bakımından da Avrupa'da 2 bin 300 civarında bitki varken, bizde 3 bin 600 civarında endemik bitki var. Bu da Türkiyeyi biyoçeşitlilik bakımından biraz daha cazip hale getiriyor. "

"Bitki müzemiz, yurt içi ve yurt dışından araştırmacılara her zaman açıktır"

ASÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seher Karaman Erkul, bölüm olarak 2008 yılından bu yana bitki sistematiği konusunda çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Bu kapsamda Aksaray ve çevresi başta olmak üzere tüm Türkiye'de arazi çalışmaları yürüttüklerine değinen Erkul, "Ülkemizin biyoçeşitliliğini araştırıyoruz. Herbaryumumuzu 2016'da kurduk. Burada Aksaray ve civarı başta olmak üzere özellikle kapalı tohumlara ait bol miktarda çeşit bulunmakta. Tıbbi bitkilere ait bir koleksiyonumuz mevcut. Herbaryumumuz, yurt içi ve yurt dışından araştırmacılara her zaman açıktır. Bilimsel çalışmalarımız devam etmekte." diye konuştu.

Aksaray Üniversitesinde bitki türleri kurutularak kayıt altına alınıyor

Türkiye, Aksaray, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:02 Kaynak: AA
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