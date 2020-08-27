Aksaray Üniversitesinde kontenjanların yüzde 93'ü doldu - Son Dakika

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, ÖSYM tarafından açıklanan 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yerleştirme Sonuçlarına göre, kontenjanların yüzde 93,23'nün dolduğunu söyledi.

Şahin, gazetecilere, ASÜ'nün 2019 yılına göre, tercih ve yerleşme oranlarının arttığını ifade etti.

39 lisans programı için ayrılan 2 bin 228 kontenjanın 2 bin 116'sının, 39 ön lisans programı için ayrılan bin 614 kontenjanın da bin 466'sının dolduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Bu rakamlara göre, üniversite genelinde lisans kontenjanlarındaki doluluk oranının yüzde 93,23, ön lisans kontenjanlarındaki doluluk oranının ise yüzde 90,83 olarak gerçekleşti. 2019 yılında doluluğun yüzde 87'ler seviyesindeydi. Bu yıl toplam 3 bin 582 yeni öğrenci ASÜ'ye yerleşti. Kısa süre içinde yapılacak olan özel yetenek sınavları, ek yerleştirmeler, dikey geçiş sınavı yerleştirmeleri, lisansüstü öğrenciler ve uluslararası öğrencilerle birlikte, yeni öğrenci sayımız 4 bini geçecektir. ASÜ ailesine yeni katılan tüm öğrencilerimizi tercihlerinden dolayı tebrik ediyor, kendilerine başarılar diliyoruz. Yeni evinize hoş geldiniz."