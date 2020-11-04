Aksaray Üniversitesinden kan bağışına destek - Son Dakika

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) akademik, idari personeli ve çalışanları, Türk Kızılay'a destek amacıyla kan bağışında bulundu.

ASÜ Sosyal Tesislerinde Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin ve beraberindekiler kan bağışında bulundu.

Rektör Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de pandemi sürecinin yaşandığını söyledi.

Pandemi süreçlerinde kan ihtiyacının fazlalaştığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Deprem gibi afetlerde de kan ihtiyacı fazlalaşıyor. İzmir'e baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Aksaray Üniversitesi olarak 'ASÜ Kan Kardeş Oluyor' kampanyası başlattık. Üniversitemizdeki idari ve akademik personelimiz kan bağışında bulunacak. Aksaray'da bulunan öğrencilerimizi de kan vermeye davet ediyoruz. Hedefimiz 2 bin 23 bağışçıya ulaşmak. Bugün başlıyoruz en kısa zamanda bu sayıya ulaşmaya çalışacağız. Ülkemizi, milletimizi seviyoruz. Herkesi kan vermeye davet ediyoruz."