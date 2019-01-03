Aksaray Üniversitesinden Kırşehir'de Teknik İnceleme

Aksaray Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin
ve beraberindeki heyetin, Ahi Evran Üniversitesi
'nde (AEÜ) pilot üniversite çalışmaları hakkında teknik inceleme yaptığı bildirildi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Yükseköğretim Kurulu
(YÖK) tarafından başlatılan, AEÜ'nün tarım ve jeotermal alanında pilot üniversite seçildiği "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" projesi kapsamında bir çok üniversiteye örnek olmaya devam ettiği belirtildi.
'Spor ve sağlık' alanında pilot üniversite seçilen Aksaray Üniversitesi'nin, AEÜ'yü model alıp pilot üniversite sürecini yerinde değerlendirerek çalışma yapmaya başladığı vurgulanan açıklamada, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin ile Rektör yardımcıları Prof. Dr. Hacı Murat Yılmaz
ve Prof. Dr. Engin Deligöz'ün Kırşehir
'de teknik inceleme yaptığı kaydedildi.
Açıklamada, Rektör Şahin ve beraberindeki heyetin, AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya
'ya, pilot üniversite sürecinde yaşanan gelişmeler, pilot üniversite seçildikten sonra yapılması gerekenler ve uygulamaya konulacak çalışmalar hakkında bilgi verdiği aktarıldı.