Son Dakika Haberleri: Aksaray Üniversitesinden Kırşehir'de Teknik İnceleme

Aksaray Üniversitesinden Kırşehir'de Teknik İnceleme

1 saat önce

Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin ve beraberindeki heyetin, Ahi Evran Üniversitesi'nde (AEÜ) pilot üniversite çalışmaları hakkında teknik inceleme yaptığı bildirildi.

Aksaray Üniversitesinden Kırşehir'de Teknik İnceleme, System.String[]
Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin ve beraberindeki heyetin, Ahi Evran Üniversitesi'nde (AEÜ) pilot üniversite çalışmaları hakkında teknik inceleme yaptığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından başlatılan, AEÜ'nün tarım ve jeotermal alanında pilot üniversite seçildiği "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" projesi kapsamında bir çok üniversiteye örnek olmaya devam ettiği belirtildi.

'Spor ve sağlık' alanında pilot üniversite seçilen Aksaray Üniversitesi'nin, AEÜ'yü model alıp pilot üniversite sürecini yerinde değerlendirerek çalışma yapmaya başladığı vurgulanan açıklamada, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin ile Rektör yardımcıları Prof. Dr. Hacı Murat Yılmaz ve Prof. Dr. Engin Deligöz'ün Kırşehir'de teknik inceleme yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, Rektör Şahin ve beraberindeki heyetin, AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'ya, pilot üniversite sürecinde yaşanan gelişmeler, pilot üniversite seçildikten sonra yapılması gerekenler ve uygulamaya konulacak çalışmalar hakkında bilgi verdiği aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:09 Kaynak: AA

Kırşehir, Aksaray Üniversitesi, Pilot, Güncel
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