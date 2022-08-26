Aksaray Valiliği down sendromlu çocuklar ve ailelerine farkındalık ziyareti düzenledi

Aksaray Valiliği down sendromlu çocuklar ve ailelerinden oluşan 70 kişilik ekibi, Kapadokya Engelli Yetenekliler Derneğinin Göreme'de açılan sosyal tesisine gönderdi.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Vali Hamza Aydoğdu, aileler, yavrular ve öğrencileri farkındalık gezisi düzenlediklerini söyledi.

Açılan sosyal tesisin down sendromlular için özel olarak dizayn edildiğini aktaran Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Tesisin içerisinde masal, müzik ve film salonu var oyma taşların içinde. Sanatçımız Özgün'ün konseri olacak ondan sonra tekrar dönecekler. Down sendromlu yavrularımız ve aileleriyle birlikte zaman zaman bu tür etkinlikler yapıyoruz. Allah yollarını açık etsin, inşallah güzel zaman geçirecekler."

Konuşmaların ardından Aydoğdu, aileleri otobüslere bindirerek yolcu etti.

Öte yandan, Aydoğdu ve beraberindekiler Aksaray Valiliğince 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri için Kütahya gönderilen gazileri de uğurladı.