Aksaray Valiliği Hasan Dağı'nda olağandışı bir volkanik haraketlilik gözlenmediğini duyurdu - Son Dakika

Aksaray Valiliği, Hasan Dağı volkanının harekete geçtiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, afet riskinin azaltılması amacına yönelik olarak 2021 yılında ülke genelinde başlatılan İl Risk Azaltma Planı (İRAP) hazırlama çalışmaları kapsamında Aksaray Üniversitesi tarafından yürütülecek olan "Hasan Dağı Volkanizmasının Tektonik ve Volkanik Açıdan Jeodezik ve Fiziksel Sensörler ile İzlenmesi Projesi"nin, TÜBİTAK'a sunulduğunu ve kabul edildiği vurgulandı.

Projenin 2022 yılında başlayacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hasan Dağı volkanının harekete geçtiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte ilin volkanik tehlike ve risklerini araştırmayı amaçlayan projeyi tanıtmaya yönelik mülakat maksadını aşan bir şekilde, çarpıtılarak ve içeriğinden uzaklaştırılarak sunulmuş olup, Hasan Dağı'nda olağandışı bir volkanik haraketlilik gözlenmemiştir."