Aksaray Valiliğinden Bor merkezli depreme ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Aksaray Valiliğinden Bor merkezli depreme ilişkin açıklama Açıklaması

25.02.2023 23:25
Aksaray Valiliğinden Bor merkezli depreme ilişkin açıklama Açıklaması

Aksaray Valiliğinden, Niğde'nin Bor ilçesi merkezli 5,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik ile ilgili olumsuz bir durumun söz konusu olmadığı bildirildi.

Aksaray Valiliğinden, Niğde'nin Bor ilçesi merkezli 5,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik ile ilgili olumsuz bir durumun söz konusu olmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 13.27'de merkez üssü Bor olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı bölgede 2020 yılında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremden sonra TÜBiTAK kapsamında desteklenen proje ve AFAD desteği ile Hasan Dağı ve Tuz Gölü Fay Zonu, 5 GPS istasyonu ve farklı sensörlerle takip edilmektedir. Bugün, Niğde'nin Bor ilçesinde 5,3 büyüklüğünde meydana gelen deprem Hasan Dağı'ndaki istasyonlar tarafından kayıt edilmiştir. Mevcut bulgular ışığında şu anda volkanik hareketlilik ile ilgili tarafımıza ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değildir. Ayrıca meydana gelen depremin ardından ekiplerimiz ilimiz genelinde alan tarama faaliyetlerini tamamlamış olup, herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır."

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Aksaray Valiliği'nden Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik iddialarına yanıt: Olumsuz durum yok Aksaray Valiliği'nden Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik iddialarına yanıt: Olumsuz durum yok Niğde ve Konya'da meydana gelen depremler sonrası Aksaray'da yer ikiye bölündü Niğde ve Konya'da meydana gelen depremler sonrası Aksaray'da yer ikiye bölündü Niğde ve Konya depreminde Aksaray'da yol ve araziler yarıldı Niğde ve Konya depreminde Aksaray'da yol ve araziler yarıldı

Hasan Dağı, Aksaray, Niğde, Bor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray Valiliğinden Bor merkezli depreme ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
08:33 İstanbul Üniversitesi'nden Çapa ve Cerrahpaşa'daki endişelendiren görüntülerle ilgili açıklama: Binalardaki çalışmalar sürüyor
08:21 Antakya'da incelemelerde bulunan BM yetkilisi gördüklerini tek bir kelimeyle özetledi: Kıyamet
04:13 Akaryakıt istasyonu alev alev yandı, ekipler söndürmek için seferber oldu
23:52 Ertem Şener canlı yayında mültecilere demediğini bırakmadı: Defolun gidin hepiniz, nankörler
23:38 Kahramanmaraş'ta korkutan iddia: Kolonlarına ekleme yapılan binaya 'az hasarlı' raporu verildi
23:23 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası uzman isimden çarpıcı sözler: Türkiye'nin fay dengesi değişti
23:06 Sinan Engin'den profesörlere veryansın: Yeter artık, panikatak olduk
23:03 Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Karamollaoğlu, 6'lı Masa'da konuşulan 3 ismi paylaştı
22:45 Cristiano Ronaldo uçuşa geçti! Eski günlerindeki gibi gol yağdırdı
22:33 Depremde 68 kişiye mezar olan 3 yıllık sitenin açılışını Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2023 09:37:14. #1.11#
SON DAKİKA: Aksaray Valiliğinden Bor merkezli depreme ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement