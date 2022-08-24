Aksaray ilçelerindeki açık hava sinema etkinlikleri sürüyor - Son Dakika
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Aksaray ilçelerindeki açık hava sinema etkinlikleri sürüyor

24.08.2022 11:01
Aksaray ilçelerindeki açık hava sinema etkinlikleri sürüyor

Aksaray Valiliği tarafından başlatılan, "Köyümde Sinema Var" etkinliği Aksaray'ın Eskil ilçesinde devam etti.

Aksaray Valiliği tarafından başlatılan, "Köyümde Sinema Var" etkinliği Aksaray'ın Eskil ilçesinde devam etti.

İlçe de üçüncüsü düzenlenen açık hava sinema etkinliğinin son adresi Böğet köyü oldu. Şehit İbrahim Er ortaokulunun bahçesinde düzenlenen etkinliğe, köy halkı yoğun ilgi gösterdi.

Okul Müdürü Turgay İriş, AA muhabirine yaptığı açıklamada Aksaray'ın tüm ilçelerinde sinema etkinliği yapıldığını anımsatarak, "Köyümüz de ilk defa açık hava sinema etkinliği düzenlendi. Sinema kültürü ile ilk defa tanışan vatandaşlarımızda oldu. Yoğun katımın olması bizleri memnun etti, sinema da 'Direniş Karatay' filmi gösterildi." diye konuştu.

Okul öğrencilerinden Hacer Su İlik ise, "Ben daha önce hiç sinemaya gitmemiştim, sinema ile burada tanıştım. Direniş Karatay filmini çok sevdim emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Film izlemeye gelen köy sakinlerinden Mahmut Özgiray ise ilçe de devam eden açık hava sinema etkinliğinin hepsine katıldığını söyledi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Aksaray, Sinema, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray ilçelerindeki açık hava sinema etkinlikleri sürüyor - Son Dakika

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