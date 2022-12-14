Valilik, okul kantinlerine fiyat tablosu astı! Artık bu fiyatın üstünde satış yapamayacaklar - Son Dakika
Üye Girişi

Valilik, okul kantinlerine fiyat tablosu astı! Artık bu fiyatın üstünde satış yapamayacaklar

14.12.2022 10:12

Aksaray Valiliği, okul kantinleriyle ilgili yaptığı çalışma kapsamında fiyat tablosu belirledi. Buna göre ürünler tek tek sıralandı, üstündeki satışlar yasaklandı.

Enflasyonun artmasından en büyük nasibi alan kurumlardan biri de okullar oldu. Özellikle okul kantinlerindeki fiyatların fahiş seviyelere gelmesinin ardından öğrenciler alışveriş yapmakta zorlanmaya başladı.

AKSARAY'DA VALİLİK DURUMA EL ATTI

Benzer sorunların yaşandığı Aksaray'da ise Valilik konuya el attı. Valilik ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda kantinlerdeki ürünlerin maliyetleri tek tek hesaplandı. Daha sonra da kantincileri kurtaracak fiyat yazıldı. Aksaray'daki okullarda Valilik tarafından belirtilen listenin dışında satış olmayacak.

İşte o liste:

Bir ilimizde Valilik okul kantinlerine el attı! Artık bu fiyatın üstünde satış yapamayacaklar
YORUMLAR
500
Otobüste yakalanan cezaevi firarisi: 'Emmim öldü, cenazesine katılmak için kaçtım' Otobüste yakalanan cezaevi firarisi: 'Emmim öldü, cenazesine katılmak için kaçtım' İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Valilik, okul kantinlerine fiyat tablosu astı! Artık bu fiyatın üstünde satış yapamayacaklar - Son Dakika


Son Dakika
10:12 Valilik, okul kantinlerine fiyat tablosu astı! Artık bu fiyatın üstünde satış yapamayacaklar
10:05 YSK üyelerine hakaretten yargılanan İmamoğlu'nun davası öncesinde AK Partili Tayyar'dan dikkat çeken sözler: Seçim sonrasına ertelenmeli
09:50 2 hafta önce babasını kaybeden şarkıcı Sıla, konserinde sevenleriyle dertleşti
09:43 İzmir'de kontrolden çıkan otomobilin çaya uçtuğu feci kazada 1 kadın boğularak can verdi, 3 kişi yaralandı
09:45 Dünya Kupası'nda güzelliğiyle büyüleyen Brezilyalı taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
09:32 ABD'li ilaç şirketi Moderna'dan müjde: mRNA teknolojisini kullanarak kanserli hücreleri yok etmeyi başardık
09:25 "Ormanların hayaleti" olarak adlandırılan vaşak mağazaya girdi, görenler büyük korku yaşadı
09:14 Yunanistan'da 16 yaşındaki çocuğun polis kurşunuyla ölmesinin ardından ortalık karıştı! Çok sayıda kişi gözaltına alındı, bir eylemci yaralandı
09:13 Recep İvedik 7 ile gündem olan Şahan Gökbakar, yeni dizisi için hazırlıklara başladı
09:11 Taliban'ın Afganistan'ın başkentine koyduğu sıra dışı dünya küresi tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2022 10:36:36. #1.13#
SON DAKİKA: Valilik, okul kantinlerine fiyat tablosu astı! Artık bu fiyatın üstünde satış yapamayacaklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement