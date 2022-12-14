Valilik, okul kantinlerine fiyat tablosu astı! Artık bu fiyatın üstünde satış yapamayacaklar

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Enflasyonun artmasından en büyük nasibi alan kurumlardan biri de okullar oldu. Özellikle okul kantinlerindeki fiyatların fahiş seviyelere gelmesinin ardından öğrenciler alışveriş yapmakta zorlanmaya başladı.

AKSARAY'DA VALİLİK DURUMA EL ATTI

Benzer sorunların yaşandığı Aksaray'da ise Valilik konuya el attı. Valilik ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda kantinlerdeki ürünlerin maliyetleri tek tek hesaplandı. Daha sonra da kantincileri kurtaracak fiyat yazıldı. Aksaray'daki okullarda Valilik tarafından belirtilen listenin dışında satış olmayacak.

İşte o liste: