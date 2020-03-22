Aksaray Valiliği vatandaşları uyardı - Son Dakika
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Aksaray Valiliği vatandaşları uyardı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı tarafından dün gece saat 24.00'den sonra 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların dışarı çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından Aksaray Valiliği yazılı bir açıklama yaparak, "65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile anılan kronik rahatsızlıklara...

Aksaray Valiliği vatandaşları uyardı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı tarafından dün gece saat 24.00'den sonra 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların dışarı çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından Aksaray Valiliği yazılı bir açıklama yaparak, "65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile anılan kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılmış olup, sokağa çıkmaları yasaklanmıştır" denildi.


Aksaray Valisi Ali Mantı imzasıyla yayınlanan açıklamada, "Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Covid-19 salgınında en temel risk unsuru toplumsal alanlarda virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması ve 65 yaş ve üzeri, bağışıklık sistemi düşük, ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan insanların üzerinde ciddi sağlık sorunları oluşturarak insan hayatını tehdit etmesidir. Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için zorunlu ihtiyaçların temin noktasındaki umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere birçok tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır. Yaşanan salgının biran önce engellenmesi için alınan önlemlere tüm vatandaşlarımızın istisnasız uyması büyük önem arz etmektedir. Ancak 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlarımız ile yukarıda anılan kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız büyük risk altında olmasına rağmen toplumsal hareketliliğin içine girmekte; halka açık alanlarda, parklarda bir araya gelmekte, zorunlu olmamalarına rağmen toplu taşıma araçlarında seyahat ederek hem kendileri hem de toplum sağlığı açısından risk oluşturmaya devam etmektedirler. Bu durumun devam etmesi 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız kendi hayatlarını ve toplum sağlığı açısından ciddi risk oluşturarak salgının yayılmasını; vaka sayısı ve tedavi gereksinimi arttırarak, vatandaşlarımız hayatlarını kaybetmesi riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır. 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 (C) maddesinde "İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. Vali, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde on beş günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilir; belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilir veya kısıtlayabilir ve ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilir" hükümleri yer almaktadır. Yukarıda açıklanan nedenlerle birlikte Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Umuma Hıfzısıhha Kanunun 27. ve 72. Maddesi ve İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi kapsamında 21.03.2020 tarihi saat 24.00'den sonra 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile anılan kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılmış olup, sokağa çıkmaları yasaklanmıştır" denildi. - AKSARAY

İçişleri Bakanlığı, Aksaray Valiliği, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:57 Kaynak: İHA

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