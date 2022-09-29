Aksaray'daki okullarda "Aksaray Okuyor Projesi" düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Aksaray'daki okullarda "Aksaray Okuyor Projesi" düzenlendi

29.09.2022 13:16
Aksaray'daki okullarda "Aksaray Okuyor Projesi" düzenlendi

Aksaray Valiliğince düzenlenen "Aksaray Okuyor Projesi" kapsamında kent genelindeki okullarda 2. ders saatinde kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Aksaray Valiliğince düzenlenen "Aksaray Okuyor Projesi" kapsamında kent genelindeki okullarda 2. ders saatinde kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Kitap okuma alışkanlığının arttırılması amacıyla düzenlenen etkinlik öncesinde kent merkezindeki esnafı ziyaret eden Vali Hamza Aydoğdu, esnafa kitap hediye etti.

Daha sonra Şehit Ali Er Anadolu Lisesine geçen Aydoğdu ve beraberindekiler etkinlik kapsamında öğrencilerle birlikte kitap okudu.

Aydoğdu, gazetecilere, her perşembe günü farklı bir okulda bu etkinliği sürdüreceklerini söyledi.

Okumanın insanı dinlendirdiğini huzur verdiğini ifade eden Aydoğdu, "Okumak hem kalbin hem ruhun hem de insanın itibar kazanması demektir. 6 ay-1 yıl sonra herkeste okuma alışkanlığı ortaya çıkmış olacak. Okuyarak kendi kültürümüzü medeniyetimizi geçmişten bugüne taşıyarak geleceğe yürümemiz gerekiyor." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Vali Aydoğdu yaya geçidini 'Hayata saygı duruşu' sloganıyla kırmızıya boyadı Vali Aydoğdu yaya geçidini 'Hayata saygı duruşu' sloganıyla kırmızıya boyadı SPOR Dünya İniş Kaykay ile Hız Kızağı Şampiyonası Hasandağı'nda yapılacak SPOR Dünya İniş Kaykay ile Hız Kızağı Şampiyonası Hasandağı'nda yapılacak
Kaynak: AA

Hamza Aydoğdu, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'daki okullarda 'Aksaray Okuyor Projesi' düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:25 Hande Sarıoğlu'nun pembe transparan kazağına yorum yağdı: Tüm için görünüyor
17:16 Konutta orta ve üst gelir grubu için yeni kampanya! Sektör temsilcileri ilk toplantı yapıldı
17:14 Sosyal konut projesinin hangi illerde başlayacağı belli oldu! İnşaat seviyesi %50 oranına yaklaşınca sözleşmeler imzalanacak
17:14 ABD'nin silah ambargosunu kaldırdı! Türkiye'nin Kıbrıs'taki askeri gücü dikkat çekiyor
17:12 ABD'nin ünlü dergisi raporladı! Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri açıklandı
17:01 ABD'nin Kıbrıs'taki adımına Türkiye'den jet hızında cevap! Adaya daha fazla asker ve silah sevkiyatı başlıyor
16:45 Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu bilmecesi sona erdi! Genç eldivenle 4 yıllık yeni sözleşme imzalanacak
16:39 "İYİ Parti, cumhurbaşkanı adaylığı teklif etti" iddiasına Mansur Yavaş cephesinden yanıt geldi
16:37 Alacakları için Galatasaray'a dava açan Sofiane Feghouli, sosyal medyadan açıklama yaptı!
16:13 Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özetini paylaştı: Liralaşma odaklı yaklaşım devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 18:08:20. #1.12#
SON DAKİKA: Aksaray'daki okullarda "Aksaray Okuyor Projesi" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement