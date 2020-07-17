Aksaray Valiliğince imzalanan protokolle öğrencilere burs, servis, yemek, staj ve iş imkanı... - Son Dakika

Aksaray Valiliğince imzalanan protokolle öğrencilere burs, servis, yemek, staj ve iş imkanı...

Aksaray Valiliği, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aksaray Ticaret Borsası arasında imzalanan protokolle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini tercih eden öğrencilere, burs, servis, yemek, staj ve iş imkanı sağlanacak.

Aksaray Valiliği, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aksaray Ticaret Borsası arasında imzalanan protokolle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini tercih eden öğrencilere, burs, servis, yemek, staj ve iş imkanı sağlanacak.

Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı

İmzalanan protokolle Aksaray Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) fabrikaların nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, valilikte protokol imzalama töreninde yaptığı açıklamada, Liselere Geçiş Sisteminin (LGS) sonuçlarının açıklandığını tüm öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dilediğini söyledi.

Öğrencileri sınav sonuçlarına göre değerlendirmemek gerektiğini vurgulayan Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Aksaray tarım kadar bir sanayi kenti. Aksaray tarım alanında Türk ekonomisine yaptığı 6 katrilyon katkıyla tarım alanında ilk 21. sırada yer alıyor. Bugün OSB'de, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin yaptığı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ettim. Şu anda Aksaray'ın en büyük eksiklerinden bir tanesi nitelikli ara eleman bulunamaması. Okul ziyaretimde OSB'deki müteşebbislerle bir araya geldik. El birliğiyle bu nitelikli eleman yetiştirme sıkıntımıza çözüm bulmamız gerekiyor."

Aydoğdu, OSB'deki fabrika ziyaretinde sanayicilerle bir araya geldiğini, imzaladıkları protokolle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini tercih edecek öğrencilere burs, servis, yemek, staj ve iş imkanı sağlayacaklarını anlattı.

Okulu tercih eden öğrencilerin tümüne burs desteği vereceklerini aktaran Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Bununla da yetinmedik, sanayicilerimiz öğrencilerimize iş garantisi verecek. Okula başlarken öğrencimiz bursunu alacak. Eğitim hayatı boyunca bursu da sürecek. Öğrencilerimiz 3. ve 4. sınıflarda OSB'de stajlarını tamamlayacak. Ardından okul bitiminde iş garantisi olacak. Okulumuz şehre biraz uzak. Bunun için de çözüm bulduk. Öğrencilerimizin servis ücretleri de bedava olacak. Okulda yemek ücretleri protokol kapsamında olacak. Bizim Aksaray'a katma değer üretmemiz gerekiyor. Nitelikli insanlara, ara elemanlara çok ciddi manada ihtiyacımız var. Bunun için LGS'nin açıklandığı bugünlerde velilerimizi, öğrencilerimizi okulumuzu ziyarete çağırıyoruz. Tercihlerini bu okul yönünde kullanmalarını özellikle istirham ediyorum."

Konuşmaların ardından Vali Aydoğdu, ATSO Başkanı Cüneyit Göktaş, Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal iş birliği protokolünü imzaladı.

Türkiye, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 13:20 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray Valiliğince imzalanan protokolle öğrencilere burs, servis, yemek, staj ve iş imkanı... - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:18 Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda 17:34 Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı 17:27 Levyeli saldırgan, evine girdiği kadını öldüresiye dövdükten sonra elini kolunu sallayarak gitti 16:59 İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi 16:28 Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi 16:22 Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü 14:52 Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler 14:08 Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 13:45 Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir 13:28 Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat 13:23 Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu 13:23 Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
18:18
Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı
17:34
Levyeli saldırgan, evine girdiği kadını öldüresiye dövdükten sonra elini kolunu sallayarak gitti
17:27
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
16:59
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi
16:28
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
16:22
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
16:03
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15:54
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
14:52
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
14:52
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 19:34:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aksaray Valiliğince imzalanan protokolle öğrencilere burs, servis, yemek, staj ve iş imkanı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]