Son Dakika Haberleri: Aksaray Valisi Ali Mantı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel Aksaray Valisi Ali Mantı, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Aksaray Valisi Ali Mantı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Aksaray Valisi Ali Mantı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aksaray Valisi Ali Mantı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Mantı, AA muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.

Mantı, seçkideki, haber kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de Saldırıların Hedefi Çocuklar", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz Yürüyüş", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan mutlu olduğunu dile getiren ve fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik eden Mantı, şöyle konuştu:

"Haber, yaşam ve spor kategorilerinde yer alan fotoğrafların hepsi birbirinden güzel. Aslında fotoğraflara baktığımız zaman hepsi de birbirinden kaliteli, seçmekte zorlandık. Kendi duygularımıza göre üç fotoğrafı beğendik. Diğer fotoğrafların da hepsi birbirinden güzel. AA'yı bu güzel fotoğraflardan ve ülkemize yapmış olduğu hatta dünyaya yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kutluyorum. Bundan sonra yine böyle fotoğraf oylamasının devam etmesini ve güzel güzel fotoğraflar çekilmesini diliyorum. Emeği geçen tüm muhabirlere teşekkür ediyorum."

Aksaray Valisi Ali Mantı, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Mustafa Yalçın, Hüseyin Yıldız, Ali Mantı, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:06 Kaynak: AA
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