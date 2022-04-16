Aksaray Valisi Aydoğdu, 15 yıldır husumetli 2 kardeşi barıştırdı - Son Dakika
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Aksaray Valisi Aydoğdu, 15 yıldır husumetli 2 kardeşi barıştırdı

16.04.2022 16:59
Aksaray Valisi Aydoğdu, 15 yıldır husumetli 2 kardeşi barıştırdı

Aksaray'da 2 kardeş arasındaki husumet, Vali Hamza Aydoğdu ile kanaat önderlerinin girişimleriyle sona erdi.

Aksaray'da 2 kardeş arasındaki husumet, Vali Hamza Aydoğdu ile kanaat önderlerinin girişimleriyle sona erdi.

Aydoğdu ve beraberindekiler, Sarıyahşi ilçesi Yaylak köyünde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle 15 yıldır husumetli Abdurrahim (72) ve Naci Ünal (75) kardeşleri ziyaret etti.

Ünal kardeşlerin iddialarını dinleyen Aydoğdu, çözüm üreterek kardeşlerin barışmasını sağladı. Aydoğdu, kardeşlerin birbirine sarılmasının ardından gözyaşlarını tutamadı.

Aydoğdu, gazetecilere, her iki aile mensuplarının, kendileri ve çocuklarının huzuru için barışmalarının son derece önemli olduğunu söyledi.

Kendisini kırmayarak 15 yıl süren küslüğü bitiren Ünal kardeşlere teşekkür eden Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Önemli olan geriye bakmadan kısa hayatı en iyi şekilde yaşamak. İki kardeş arasında bu tip kırgınlıklar olabilir. Önemli olan onu kalbimizde, gönlümüzde ve beynimizde taşımamak lazım. Köy kahvesinde kardeşleri barıştırdık. Allah'ım huzurların daim etsin. Bundan sonra abi kardeşlikleri huzurlu şekilde devam eder."

Aydoğdu ve beraberindekiler barışma sonrası köylülerle, kahvehanede sohbet etti.

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Hamza Aydoğdu, Sarıyahşi, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray Valisi Aydoğdu, 15 yıldır husumetli 2 kardeşi barıştırdı - Son Dakika


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