Aksaray Valisi Aydoğdu'dan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aydoğdu, mesajında, bayramların insanlar arasında kardeşliğin canlanmasına, birlik ve beraberliğin pekişmesine vesile olan günler olduğunu belirtti.

Türk milletinin manevi duyguların zirveye çıktığı bu günlerde fakiri, kimsesizi, yetimi, öksüzü, yaşlıyı her zaman bağrına bastığını vurgulayan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Yardımsever halkımızın, kimsesiz, yardıma muhtaç çocuklar ile ilgiye muhtaç yaşlılarımızdan maddi ve manevi desteklerini esirgemeyeceğine inanıyorum. Gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olan bu kutsal günlerin sevincini, coşkusunu, yardımlaşma ve dayanışma duygularını hayatımızın her gününe taşıyabilmek için daha çok çaba göstermemiz gerekmektedir. Bu önemli günlerde insanlarımız ortak değerler etrafında kenetlenmeli hoşgörü, merhamet ve dayanışma duyguları içerisinde sosyal ilişkilerin kuvvetlenmesine özen göstermelidirler. Bu bakımdan bayramlara yüklediğimiz anlam ve verdiğimiz değer daha bir önem kazanacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Aksaraylı hemşehrilerimin mübarek Kurban Bayramını canı gönülden kutlar, sağlık, huzur, afiyet dileklerimle sevgi ve saygılar sunarım."