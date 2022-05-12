Aksaray Valisi Aydoğdu koruyucu aileleri ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Aksaray Valisi Aydoğdu koruyucu aileleri ziyaret etti

12.05.2022 13:34

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, kentteki, koruyucu aileleri Anneler Günü dolayısıyla ziyaret etti.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, kentteki, koruyucu aileleri Anneler Günü dolayısıyla ziyaret etti.

Aydoğdu ve birim amirleri kentteki 44 aileyi ziyaret ederek ailelerle sohbet etti.

Kurtuluş Mahallesi'nde oturan otizmli Hatice'nin koruyucu ailesi olan Yüksel ve İlkay Kılıç çiftini ziyaret eden Aydoğdu, konuşurken duygulandı.

Vali Aydoğdu, "Ana duygu ve sevgidir. İnsan sevdiğinin kusurlarını görmez. Burada çok özel bir sevgi bağı var. Hayat bir imtihan bunu sevgi ve merhametle kazanan ailemizi tebrik ediyorum. Bu sevgi hikayesini yazan ailemizi kutluyorum. Koruyucu ailemizin her zaman yanındayız." diye konuştu.

Baba Yüksel Kılıç ise çocuğun otizmli olduğunu bile bile koruyucu ailesi olduklarını, Hatice'nin öz çocuklarından hiçbir farkı olmadığını belirtti.

Kız çocuklarını çok sevdiklerini ancak 23 yıl çocukları olmadığını vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Biz Hatice'yi yanımıza aldıktan 2 yıl sonra mucize yaşadık. Doktorların bir daha çocuk sahibi olamayacaksınız ifadelerinden sonra eşimin hamile olduğunu öğrendik. Allah bize istediğimiz gibi bir kız evladı nasip etti. Şu an 4 yaşında. Hatice'yi yanımıza aldıktan sonra hayatımız monotonluktan çıkarak renklendi. Allah bize onunla birlikte daha fazla merhamet, vicdani yönden bir ağırlık ve sabır verdi."

Ziyaret, Aydoğdu'nun, Hatice ve kardeşi Zeynep'e çeşitli hediyeler takdim etmesinin ardından sona erdi.

Aksaray Valisi Aydoğdu koruyucu aileleri ziyaret etti
Aksaray Valisi Aydoğdu koruyucu aileleri ziyaret etti
Aksaray Valisi Aydoğdu koruyucu aileleri ziyaret etti
Aksaray Valisi Aydoğdu koruyucu aileleri ziyaret etti

YORUMLAR
500
Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan, Mardin Valisi Demirtaş'ı ziyaret etti Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan, Mardin Valisi Demirtaş'ı ziyaret etti

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray Valisi Aydoğdu koruyucu aileleri ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
19:28 Gaziantep Karkamış sınırındaki karakola Suriye Ayn-El Arap bölgesinden saldırı! 4 asker ve 1 sivil yaralandı
19:00 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücrete 2. zam hakkında konuştu: Vatandaşlarımızın beklentileri bizim her zaman gündemimizdir
18:58 Normal hayata hemen uyum sağladı! Survivor'dan dönen Berna Keklikler'den banyo pozu
18:39 TFF Tahkim Kurulu'ndan Kara Kartal'a kötü haber! Trabzonspor karşılaşmasıyla ilgili başvuru reddedildi
18:27 Cinsel gücü artırıp, kan şekerini hazırola getiriyor! Dilden dile dolaşan müthiş ikili bal ve tarçın
18:26 MezoDer Genel Sekreteri Alatekin: Sağlık turizmi ülkemize ciddi bir gelir kaynağı oldu
18:01 Rusya'dan çekilen McDonalds'ın farklı bir isim kullanarak geri döneceği öne sürüldü!
18:00 Avrupa Güney Gözlemevi paylaştı: Galaksimizde bulunan süper kütleli 'Karadelik'
17:54 30 yıldır kalçasının üzerine oturamıyor! Genç kadının tek dileği duygulandırdı
17:45 KKTC'de Milletvekili Ünal Üstel başkanlığında yeni hükümet kuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 19:35:04. #1.11#
SON DAKİKA: Aksaray Valisi Aydoğdu koruyucu aileleri ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement