Aksaray Valisi Aydoğdu koruyucu aileleri ziyaret etti - Son Dakika

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, kentteki, koruyucu aileleri Anneler Günü dolayısıyla ziyaret etti.

Aydoğdu ve birim amirleri kentteki 44 aileyi ziyaret ederek ailelerle sohbet etti.

Kurtuluş Mahallesi'nde oturan otizmli Hatice'nin koruyucu ailesi olan Yüksel ve İlkay Kılıç çiftini ziyaret eden Aydoğdu, konuşurken duygulandı.

Vali Aydoğdu, "Ana duygu ve sevgidir. İnsan sevdiğinin kusurlarını görmez. Burada çok özel bir sevgi bağı var. Hayat bir imtihan bunu sevgi ve merhametle kazanan ailemizi tebrik ediyorum. Bu sevgi hikayesini yazan ailemizi kutluyorum. Koruyucu ailemizin her zaman yanındayız." diye konuştu.

Baba Yüksel Kılıç ise çocuğun otizmli olduğunu bile bile koruyucu ailesi olduklarını, Hatice'nin öz çocuklarından hiçbir farkı olmadığını belirtti.

Kız çocuklarını çok sevdiklerini ancak 23 yıl çocukları olmadığını vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Biz Hatice'yi yanımıza aldıktan 2 yıl sonra mucize yaşadık. Doktorların bir daha çocuk sahibi olamayacaksınız ifadelerinden sonra eşimin hamile olduğunu öğrendik. Allah bize istediğimiz gibi bir kız evladı nasip etti. Şu an 4 yaşında. Hatice'yi yanımıza aldıktan sonra hayatımız monotonluktan çıkarak renklendi. Allah bize onunla birlikte daha fazla merhamet, vicdani yönden bir ağırlık ve sabır verdi."

Ziyaret, Aydoğdu'nun, Hatice ve kardeşi Zeynep'e çeşitli hediyeler takdim etmesinin ardından sona erdi.